Artistik buz pateninde Rusya Olimpiyat Komitesi'ni temsil eden ve takım yarışmasında altın madalya kazanan 15 yaşındaki Kamila Valieva'ya Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan iyi haber geldi.

CAS'tan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Anti Doping Ajansı ve Uluslararası Kayak Birliği'nin yaptığı itirazın reddedildiği ve Kamila Valieva lehine karar verildiği belirtildi.

Valieva'nın salı günü başlayacak bireysel yarışmada yarışabileceği ifade edildi. 15 yaşındaki sporcu, bireysel yarışmada altın madalya favoroisi olarak gösteriliyor.

NE OLMUŞTU?

Takım yarışmasında altın madalya kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi'nde Valieva'nın madalya alacağı törenin yasal nedenlerden dolayı iptal edildiği açıklandı. Erteleme gerekçesinin Rus sporcunun doping testinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtilmişti.