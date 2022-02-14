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Kamila Valieva'ya CAS'tan iyi haber

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kullandığı ilaç sebebiyle doping testi pozitif çıkan Rus sporcu Kamila Valieva'nın oyunlarda yarışmaya devam edebileceği açıklandı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 10:55 Son Güncelleme:
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Kamila Valieva'ya CAS'tan iyi haber

Artistik buz pateninde Rusya Olimpiyat Komitesi'ni temsil eden ve takım yarışmasında altın madalya kazanan 15 yaşındaki Kamila Valieva'ya Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan iyi haber geldi.

CAS'tan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Anti Doping Ajansı ve Uluslararası Kayak Birliği'nin yaptığı itirazın reddedildiği ve Kamila Valieva lehine karar verildiği belirtildi.

Valieva'nın salı günü başlayacak bireysel yarışmada yarışabileceği ifade edildi. 15 yaşındaki sporcu, bireysel yarışmada altın madalya favoroisi olarak gösteriliyor.

NE OLMUŞTU?

Takım yarışmasında altın madalya kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi'nde Valieva'nın madalya alacağı törenin yasal nedenlerden dolayı iptal edildiği açıklandı. Erteleme gerekçesinin Rus sporcunun doping testinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

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