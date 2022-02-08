Artistik patinaj buz pateninde 2014'te programa giren 'takım kategorisinde' Rusya ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu. Özellikle kadınlarda 15 yaşındaki müthiş yetenek Kamila Valieva'yla kısa ve serbest programda 10'ar puan alan Rusya toplam 74 puanla 2014'teki şampiyonluk başarısını tekrarladı.

Kırılmadık rekor bırakmayan Kamila Valieva dünkü serbest program serisinde olimpiyat tarihinde 4'lü atlayış yapmayı başaran ilk kadın sporcu oldu. Kamila ayrıca 3'lü axeli yapan 4. kadın sporcuydu. Tarihte 4'lü atlayış denemesini 30 yıl önce yapan ilk isim ise, 'Backflips' olarak tanınan Surya Bonaly'di.

Bu arada takım kategorisinde şampiyonluğa çok yaklaşan ABD, 65 puanla gümüşle yetindi. Son 2 olimpiyatta 5.'likte kalan Japonya bu kez kürsüye çıktı.