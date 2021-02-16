Kamil Grosicki Avrupa’da top oynayan futbolculardan bir tanesidir. Kariyeri boyunca 400’ü aşkın maçta forma giyen Kamil Grosicki orta saha mevkisinde forma giymektedir. Kamil Grosicki şuan ki oynadığı kulüpte 13 numaralı formayı terletmektedir. Kamil Grosicki Süper ligde sadece Sivasspor 'da oynamıştır. Kamil Grosicki 1.5 Milyon Euro’luk değeri bulunmaktadır. Sol kanatta oynayan futbolculardan olan Kamil Grosicki aynı zamanda sağ kanatta da forma giyebilmektedir.

Kamil Grosicki 1.80 metre boyundaki futbolcudur. 2017 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşarak 7 milyon euroluk değere sahipti. Sağ ayaklı futbolculardan olan Kamil Grosicki şuan da İngiltere liginde forma giymektedir. İngiltere liginde oynadığı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Kamil Grosicki süper lige de bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. Kariyerinde en fazla İngiltere Championship liginde oynamıştır. Kamil Grosicki aynı zamanda Polonya milli takımında da forma giymektedir.

Kamil Grosicki kimdir, nereli?

Kamil Grosicki Azerbaycan Türkü bir baba ile Polonyalı bir anneden doğmuştur. Yarı Azerbaycan Türkü yarı Polonyalı olan Kamil Grosicki Polonya vatandaşlığı bulunmaktadır.

Kamil Grosicki kaç yaşında?

Kamil Grosicki 1988 doğumludur. 33 yaşındadır.

Kamil Grosicki süper ligde sadece Sivasspor’da oynadı.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye Polonya takımlarından olan Jagiellonia takımından gelmiştir. Kamil Grosicki Süper Lig'de sadece Sivasspor’da oynadı.

2021’de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Kamil Grosicki İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan West Bromwich forması giymektedir.

Kamil Grosicki'nin maaşı ne kadar?

Kamil Grosicki West Bromwich'ten yıllık 1.2 Milyon Euro kazanmaktadır.

Kamil Grosicki’nin Hayatı

Kamil Grosicki Polonya’nın Szczecin şehrinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine de ilk olarak bu şehirde başlamıştır. Şehrinde yer alan takımlardan olan Pogon Szczecin ile gençlik kulübüne başlamıştır. Burada altyapı ile birlikte yaklaşık 3 sene forma giymiştir. Pogon takımının U19 takımı ile de maçlara çıkmıştır. 1 sene sonra ise 2006 yılında Pogon takımı ile profesyonel sözleşmesine imza atmıştır. Pogon’un pivot takımlarından olan Pivot II takımı ile birlikte maçlara çıkmıştır. Tam 1 sene burada forma giydikten sonra Polonya’nın büyük kulüplerinden olan Legia Varşova takımı ile anlaşmıştır.

Legia Varşova takımı Kamil Grosicki’nin transferi için 225 bin Euro bonservis bedeli ödemiştir. 225 bin Euro karşılığında bu takımda forma giyen Kamil Grosicki geldiği ikinci sezon sonra İsviçre takımlarından olan FC Sion’a kiralık olarak gönderilmiştir. Sion takımı Kamil Grosicki’nin kiralanması için 200 bin Euro ödemiştir. Sion’da sadece 6 ay forma giyen Kamil Grosicki Legia Varşova’ya döndükten sonra bir başka Polonya takımı olan Jagiellonia kulübüne kiralık olarak gönderilmiştir. Kamil Grosicki bu takımda kiralık olarak forma giymesi için Jagiellonia kulübü 15 bin Euro kiralama ücreti ödemiştir. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladıktan sonra Kamil Grosicki Jagiellonia kulübüne 110 bin euroluk bonservis değeri ile birlikte transfer olmuştur.

Kamil Grosicki bu kulüpte 2 sene forma giymiştir. Daha sonra ise ülkemiz takımlarından olan Sivasspor ile anlaşmıştır. Kamil Grosicki Sivasspor’a transfer olunca Sivasspor 900 bin Euro bonservis bedeli ödemiştir. 900 bin Euro karşılığında Anadolu kulübünde forma giymeye başlayan Kamil Grosicki süper lig ekibinde 3 yıl forma giymiştir. 2011 – 2014 yılları arasında Fransız kulüplerinden olan Rennes kulübüne 2014 yılında transfer olmuştur.

Rennes kulübü Kamil Grosicki’nin transferi için 800 bin Euro bonservis bedeli ödemiştir. Rennes kulübünde de 3 sene forma giyen Kamil Grosicki 2017 yılında Hull City ekibine 9 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Hull City ile oynadıktan sonra sözleşmesine 1 yıl kala 950 bin euroluk bonservis bedeli ile West Bromwich kulübüne transfer olmuştur.

Kamil Grosicki’nin Milli Takım Geçmişi

Kamil Grosicki 2006 – 2007 yılları arasında ilk kez milli olmuştur. Polonya milli takım formasını da ilk kez 2008 yılında girmiştir. Polonya milli takımı ile 73 maçta forma giyen Kamil Grosicki 13 gol atmayı başarmıştır.

Kamil Grosicki’nin İstatistikleri

Kamil Grosicki Hull City formasını 123 maçta giyerek 26 gol 27 asist yapmıştır. Sivasspor forması ile de 104 süper lig maçına çıkmış ve 16 gol 26 asist yapmayı başarmıştır. Rennes kulübü ile de 92 maçta forma giyerek 15 gol 13 asist ile oynamıştır.