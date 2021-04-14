Glasgow Rangers'lı futbolcu Glen Kamara'ya karşılaşma esnasında ırkçı ifadeler kullanan Slavia Prag'lı Ondrej Kudela'nın cezası belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Slavia Prag ile Glasgow Rangers arasında oynanan maçta rakibi Glen Kamara'ya ırkçı ifadelerde bulunan Slavia Prag'lı Ondrej Kudela'ya UEFA tarafından 10 maç men cezası verildi. Kamara, ise olay esnasında gösterdiği agresif tavırlar nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

Slavia Prag'ın deplasmanda Glasgow Rangers'i 2-0 yendiği ve adını UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yazdırdığı maçta ırkçılık skandalı yaşanmıştı. Maçın bitimine dakikalar kala Rangers'lı Glen Kamara ile Prag'lı futbolcu Ondrej Kudela arasında çıkan tartışmada Kudela'nın Kamara'ya ırkçı ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, maçtan sonra yaptığı açıklamada bu olay esnasında, Kudela'nın oyuncusu Kamara'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığını dile getirmişti.

Prag tur atlamıştı

Slavia Prag 1-1 biten ilk maçın rövanşında Glasgow Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.