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Kalvin Phillips'in tercihi Liverpool

İngiliz devleri Manchester United ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Kalvin Phillips'in tercihi Liverpool'dan yana. 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Leeds'ten ayrılmaya karar vermesi durumunda Manchester United yerine Liverpool'a gitmeyi tercih edeceği ileri sürüldü.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:39 Son Güncelleme:
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Kalvin Phillips'in tercihi Liverpool

Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'da forma giyen Kalvin Phillips gösterdiği performans ile İngiliz devlerinin transfer radarında yer alıyor.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Kalvin Phillips, Leeds'ten ayrılmaya karar vermesi durumunda, takımının Manchester United ile olan rekabeti nedeniyle Liverpool'u tercih edecek.

26 yaşındaki İngiliz futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Leeds United futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakmıyor. 


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