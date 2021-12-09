Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'da forma giyen Kalvin Phillips gösterdiği performans ile İngiliz devlerinin transfer radarında yer alıyor.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Kalvin Phillips, Leeds'ten ayrılmaya karar vermesi durumunda, takımının Manchester United ile olan rekabeti nedeniyle Liverpool'u tercih edecek.

26 yaşındaki İngiliz futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Leeds United futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakmıyor.







