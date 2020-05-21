Vücudun farklı alanlarında kalsiyum oldukça önemli görevlere sahiptir. Özellikle başta kemiklerin güçlenmesi ve yapılanması noktasında ciddi bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda kanın pıhtılaşması ve yaraların iyileşmesi için oldukça önemlidir. Kasların kasılması ve gevşemesi gibi daha pek çok farklı görevi olduğunu da dile getirmek mümkün. O yüzden mutlaka kalsiyum sağlıklı insan vücut yapısında belirlenmiş referans aralığında olmalıdır. Bunu öğrenmek için ise yaşanabilecek belirtiler üzerinden ya da periyodik olarak kan testi yapılması gerekir.

Kalsiyum eksikliği nedir ve neden olur?

Kemiklerin gelişmesi ve güçlü bir kemik yapısına sahip olmak için dengeli şekilde kalsiyum mineralinin, sağlıklı İnsan vücudunda bulunması gerekir. Yeterli miktarda kalsiyum alınması sadece kemikler için değil ayrıca diş sağlığı adına da oldukça önemlidir. Sinir hücrelerinin iletişimi sağlamak, kasların kasılması ve gevşemesine olanak vermek için kalsiyum önemli bir görev üstlenmektedir. Gelişme çağında olan çocuklar için önemli miktarda bulunması gereken kalsiyum, aynı zamanda kanın pıhtılaşması konusunda yaraların istenilen sürede iyileşmesini fırsat tanır.

Kalsiyum eksikliği kan testi üzerinden hemogram, yani kan sayımı ile beraber tespit edilir. Referans aralığının dışına çıkarak düşük olması pek çok farklı hastalığa işaret edebilmektedir.

- Menopoz,

- Yaşlılık,

- D vitamini eksikliği,

- Alkol tüketimi,

- Vejetaryen,

- Magnezyum,

- Sigara kullanmak,

- Tiroit bezleri hastalıkları,

- Düşük paratiroid,

- Birtakım ilaçlar,

- Pankreatit,

Bu gibi hastalıklar sağlıklı insan vücudundaki kalsiyum eksikliğine sebep olmaktadır. Referans aralığının altına inen böylesi durumlarda yapılacak kan testi ile beraber bu düşüklüğü sebebinin ortaya çıkarılması gerekir. Böylece buna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.

Kalsiyum eksikliği belirtileri ve tedavisi nedir?

Kan testleri pek çok farklı hastalığı ortaya çıkarabilmektedir. Bu doğrultuda yaşanan magnezyum eksikliği ile beraber bazı belirtiler üzerinden, yapılan kan testi ile beraber sebep anlaşılır. O yüzden böyle durumlarda ipuçlarını iyi takip etmek belirtiler üzerinden doktora başvurmak hayati bir önem taşıyabilmektedir. Kalsiyum eksikliğinin referans aralığı altına düşmesi ile beraber belli başlı bazı belirtiler bunu gösterebilmektedir.

- Kaslarda kasılma yaşanması,

- Kalp ritim bozukluğu,

- Depresyon,

- Hafızanın zayıflaması,

- El ve yüz ile beraber ayaklarda karıncalanma,

- Ciltte kuruma,

- Yaşanan halüsinasyonlar,

- Tırnaklarda kırılma,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğu zaman hemen doktora başvurulması gerekmektedir. Özellikle bu belirtilerden en az 3 ya da 4 tanesi yaşandığı zaman doktora gidilmesi önemlidir. Böylece ele alınan kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden, kalsiyum eksikliğinin neden kaynaklandığına dair tespit yapılır.

Ele alınan tespit ile beraber kalsiyum eksikliğine şiddetine bağlı olarak belli başlı bağlı tedavi yöntemleri öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Öncelikle kalsiyum takviyesi ile beraber enjeksiyon üzerinden destek sağlanır. Bu destek ayrıca uzman doktor kontrolü altında ilaç tedavisi üzerinden de devam edebilmektedir. Burada önemli olan zamanında ve erken teşhis ile beraber tedavinin gerçekleşmesidir.

Kalsiyum eksikliğini gidermek için yenilmesi gereken yiyecekler nelerdir?

Kalsiyumu bol bulunduğu belli başlı bazı gıdalar dengeli şekilde tüketildiği zaman, referans aralığı altına inme durumu yaşanmaz. Aynı zamanda belirtiler üzerinden kalsiyum eksikliği ortaya çıktığında, diyetle uzman doktor ile beraber yenilmesi gereken yiyecekler için öneri sunulmaktadır.

- Süt,

- Peynir,

- Yoğurt,

- Yeşil fasulye,

- Badem,

- Bamya,

- Brokoli,

- Tereyağı,

- Lahana,

Bu gibi doğal besin kaynakları düzenli ve dengeli şekilde tüketildiği zaman, gerekli diyet üzerinden yeniden kalsiyum için referans aralığı yakalamak mümkün. Bu tür besin kaynakları doğrudan tüketilebilir ya da farklı yiyecekler ile beraber de alınabilir. Aynı zamanda doğru beslenme ile beraber stresten uzak bir yaşam da oldukça önemlidir. Özellikle gün içerisinde hareket etmek, egzersiz yapmak ve spor da yine en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 7'den 70'e her yaş için önemli olan kalsiyumun, mutlaka düzenli bir referans aralığında kalması gerekmektedir.



