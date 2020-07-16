Kalp insan hayatı için en önemli organlardan bir tanesidir. Kalp olmadığı sürece yaşam olmaz. Bu yüzden kalp sağlığı en çok dikkat edilmesi gereken organdır. İnsan kalbi çalıştığı sürece yaşam var demektir. Bu sebeple kalp rahatsızlıkları ciddi anlamda önem taşımaktadır. Kalp rahatsızlığı çeken kişiler özellikle belirtileri dikkate alarak hiç zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanı görünerek sorunun ne olduğunu anlaşılması gerekir. Aksi takdirde kişilerin kalp ile ilgili sorunları ileride daha büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Bunları ortadan kaldırmak için kalp ile ilgili tüm ipuçları dikkate alınarak kalbim bir an önce kontrol altına alınması gerekmektedir.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi koroner arter damarın aniden tıkanarak kalbin tıkanan bölgeye kan akışının tamamen kesilmesi durumunda kalp krizi ortaya çıkmaktadır. Sonucunda ise kalp kalıcı olarak hasara uğramaktadır. Kalp krizi kalbin kendini koruması için aldığı bir önlem olarak görülebilir. Çünkü kalbe kan gitmediğinde kalp kasılarak kendini korumaya alır.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi en önemli belirtisi şiddetli şekilde görülen kalp ağrısıdır. Özellikle kişinin göğsünde sırtında mide bölgesinde ve sol kolda çeneye doğru yayılan ağrı kalp krizini olacağını gösteren bir sinyalidir. Bu kalp ağrısı çok şiddetli bir şekilde kendini gösterir ve genelde ani şekilde gelişir.

Kalp krizi belirtileri;

- Göğüs ağrısı

- Nefes darlığı

- Bulantı

- Terleme

- Sırt, mide, sol kol ve göğüste ağrı şeklinde kendini gösterir.

Bazı durumlarda ise hiçbir belirti göstermeden kalp krizi gerçekleştiği olur. Bu yüzden belirtiler verilmeyen kalp krizlerinde genelde sonuç ölümdür. Çünkü ağrılı kalp krizlerinde kişiler ağrıdan dolayı doktora başvururken, ağrısız olan belirti vermeyen kalp, kalp krizlerinde kişi hiçbir şekilde doktora başvurmaz. Bu da kişilerin kalp krizini için önlem almasını engeller.

Kalp krizi tedavisi

Kalp krizi ani kalp damarı tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumda önemli nokta kişinin ağrıları hissettiği andan itibaren doktora başvurmasıdır. Aksi takdirde kalp krizi ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden yapılan araştırmalara göre kalp krizinden dolayı ölümlerin yarısı kalp krizi başladıktan sonra 1 saat içinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. En kısa sürede müdahale hayat kurtarıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden kalp krizinde ilk yardım çok önemlidir.

Kalp krizinde ilk yardım uygulandıktan sonra damarı açıcı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Böylece yaşamın en önemli organı olan kalbin hasar görmesini engellenmiş olur. Hasta şikayetleri hissettiği anda hastaneye başvurarak müdahalenin burada yapılması gerekir. Böylece hastaya en uygun tedavi yöntemi uygulanabilir.

Kalp krizi anında yapılması gerekenler nelerdir?

Kalp krizi anında yapılması gerekenler özellikle kişi yalnız ise bazı noktalar önemlidir.

- Kişi kalp krizi geçirdiği anda geçirdiğini hissettiği anda telefonla yakınlarını ve ambulansı aramalıdır. Bulunan yerin kapısı açık bırakılarak kişinin yardıma gelecek kişinin içeri girmesi kolaylaştırmalıdır. Kalp krizi geçiren kişi yalnız başına ise özellikle kuvvetli şekilde öksürmesi gerekmektedir. Bu kalbe kan akışını geçici olarak artıracaktır. Kişinin burun deliklerini kapatarak kuvvetli şekilde öksürmesi hayati bir önem taşımaktadır.

- Evde bulunan bir aspirin varsa bir bardak su ile aspirin içilmesi gerekir. Kan sulandırıcı etkisi sayesinde aspirin içmek önemlidir. Bunun dışında herhangi bir şey yiyip içmek kesinlikle yapılmaması gereken bir durumdur.

- Pencere açılarak odaya oksijen girmesi sağlanmalıdır. Bu da kalp krizi geçiren kişinin daha rahat nefes almasını sağlamak sağlamaktadır.

- Kişi yatarak ya da oturarak yardım gelmesini bekle beklemelidir. Ayakta beklemek bu durumda kişi için sıkıntı yaratır. Aksi takdirde kalp krizi geçirildiği anda düşme meydana gelir ise kişide farklı yaralanmalarda ortaya çıkabilir. Bunu engellemek adına oturarak ya da yatarak yardım gelmesi beklemek en doğru yöntemdir.

- Kalp ağrısını azaltmak için egzersiz yapılması sakıncalıdır. Bu süreç oturarak ya da yatarak geçirilmelidir.

- Kesinlikle soğuk ya da sıcak suyla duş alma yöntemine girilmemelidir aksi takdirde kalp damarları soğuk ya da sıcak suyun altında üzülerek ya da katılarak damarların daralmasına neden olur. Bunu engellemek için tek başına olmak tek başına iken duşa girmek sakıncalıdır.

Kalp krizi geçiren kişinin yanında biri var ise;

- Özellikle sağlık, ilk yardım deneyimi olmayan kişiler hiçbir şekilde kriz geçiren kişiye müdahale etmemelidir.

- Hemen yardım istenerek kişinin hastaneye götürülmesi sağlamalıdır.

- Kalp krizi geçiren kişi uygun bir yere yatırılmalıdır. Ayaklar bir yastık yardımıyla kaldırılarak kalbe kan akışını sağlanmalıdır.

- Kişinin üzerindeki kıyafetler gevşeterek nefes alması sağlamalıdır. İlk yardım hizmetini araması ve beklenmesi gerekmektedir.