Kalp diğer organlara nazaran çok daha önemli bir organdır. İnsan vücudundaki kanın pompalanması sağlayan kalp yaşam için en önemlidir. Kalp sağlığı sıkıntıya girdiğinde yaşamsal anlamda insanda sıkıntıya girer. Bu sebeple kalbin çok daha sağlıklı olması önemlidir. Kalp hastalıkları arasında yer alan kalp damar tıkanıklığı kalbin çalışmasını engelleyerek doğal olarak vücudunda çalışması konusunda sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple kalp damar hastalıklarında durum insan hayatının tehdit edici özellik taşır.

Kalp damar tıkanıklığı nedir?

Kalbe kan götüren bu sayede tüm vücudun gelişmesini sağlayan atardamarda meydana gelen tıkanıklığa verilen isimdir. Kalp damar tıkanıklığı damar duvarının iç tarafında bulunan yağ kalıntıları ve kolesterol atıklarından meydana gelen madde birikimli sebebiyle tıkanıklık geliştirir. Kalp damar tıkanıklığı hayati öneme sahip bir durumdur. Kalp damar tıkanıklığı insan vücudundaki damarlar damarların damar sertliği ya da pıhtı nedeniyle tıkanması durumudur. Pıhtı genellikle daralmış bölgelerde yerleşir. Kalp damar tıkanıklığı için birçok durum etkilidir.

Kalp damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Kalp damar tıkanıklığı insan hayatını tehdit edici bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Kalp damar tıkanıklığı damarlarda gelişen bir durumdur. Kalp damarlarında ortaya çıkan tıkanıklık sonucu birçok belirti ile kendini göstermektedir.

Kalp damar tıkanıklığı belirtileri:

- Göğüs ağrısı

- Kalp krizi

- Nefes darlığı gibi belirtiler görülür.

Kalp damar tıkanıklığında göğüs ağrısı göğse baskı tarzında oluşmaktadır. Kalp damar tıkanıklığında boyun, çene, sırt, kol sol tarafa doğru bir ağrı şeklinde hissedilir. Kalp damar tıkanıklığının belirtilerinin en önemlisi kalp krizidir.

Damarın tamamen tıkanması

Kalp damar tıkanıklığı tedavisi insan hayatında çok önemlidir. Hayatın var olmasını temsil eden kalp sıkıntıya düştüğünde tedavisi yapılması zorunlu olan bir organdır. Aksi takdirde kalple ilgili sorunlar ölümcül sonuçlarla kendini göstermektedir.

Kalp damar tıkanıklığı tedavisi

Kalp damar tıkanıklığında tedavi çok dikkatli yapılması gereken bir tedavidir. Öncelikle Kalp damar tıkanıklığının ortadan kaldırılması için kişilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekmektedir. Sağlıklı bir beslenme şekline geçen kişiler diyete başlamalıdır. Kalp damar tıkanıklığına en önemli etkilerden bir tanesi de sigara kullanımıdır.

Sigara kullanan kişilerin sigarayı bırakması gerekmektedir. Kalp damar tıkanıklığı hareketsiz bir yaşamdan da kaynaklı olduğu için kişilerin aktif Hareketli bir yaşama geçişleri, düzenli olarak spor yapmaları gerekmektedir. Diyabetik hastalarda da kalp damar tıkanıklığı sıkça görülen bir hastalıktır. Kalp damar tıkanıklığı için kan şekerini kontrol edilmesi de önemli bir noktadır. Genel olarak ilaç tedavisi kullanılan kalp damar tanıklığında ilaç tedavisi sonuç vermediğinde cerrahi müdahale söz konusu olur.

Kalpte damar tıkanıklığına ne neden olur?

Kalp damar tıkanıklığı hastalığında birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerin başında kişinin yaşam tarzı gelir. Kalp damar tıkanıklığını sağlıksız beslenme, stres, aşırı kilo alma gibi durumlar etkiler. Damar tıkanıklığına neden olan en önemli etkenler ise aşırı kilolu olmaktır. Hipertansiyon bulunması, diyabet, sigara kullanımı, hareketsiz bir yaşam tarzı, sağlıksız beslenme şekli, ileri yaş durumu hiperkolesterolemi, kalp damar tıkanıklığına neden olan en önemli durumlardır. Kalp kasları beslenemeyen kalpte doku ölümü gerçekleşir. Bu sebeple kalp damar tıkanıklığı ölümcül özellikle bir sağlık sorunudur.

Kalp damar tıkanıklığı için bitkisel çözümler ve öneriler

Kalp damar tıkanıklığı ciddi anlamda önemli olan hastalıklardan bir tanesidir. Kalbin çalışmasının sıkıntıya girmesi beraberinde ölümcül hastalıkları getirir. Kalp damar tıkanıklığını önlemek için sağlıklı gıdalar tüketilmesi gerekmektedir. Omega-3 alımından da dikkat edilmesi gereken kalp damar tıkanıklığında ilaç desteği almak. Önemlidir Kalp damar tıkanıklığının cerrahi yöntemleri ve modern tıbbın yanında damar tıkanıklığı semptomlarını azaltmak için birçok farklı bitkisel yöntemde uzun yıllar boyunca kullanılmıştır.

Sarımsak sütü; küçük bir sarımsak ince ince dilimlenerek üzerine süt ilave edilerek bir gece bekletilir. Sabahları boş mideye içilir.

Zencefil, havuç, elma smoothie; küçük bir parça zencefil, 4 havuç, yarım elma küçük küçük dilimlenerek mikserde parçalanır. Her sabah aç karna içilir.

Keten tohumu yağı; 2 çorba kaşığı keten tohumu yağı, bir bardak su ile karıştırılarak içilir.

Lahana havuç ve maydanoz suyu: malzemeler mikserde bir miktar su ile karıştırılarak parçalanır.

Ballı ve sirkeli su: 1 çorba kaşığı bal 1 çorba kaşığı elma sirkesi su ile karıştırılarak içilir.