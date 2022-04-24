Kalle Rovanpera, Hırvatistan Rallisi’nde zirveye çıktı

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2022 sezonunun üçüncü yarışı Hırvatistan’da koşuldu. 291.84 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 20 etaplık Hırvatistan Rallisi’ne Red Bull sporcuları imza attı. Hız, akıcılık ve tekniğin ön plana çıktığı zorlu ralliyi 2 saat 48 dakika 21.5 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Kevin Rovanpera rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı.

Hırvatistan'daki mücadelede ikinci sırayı Ott Tanak alırken, üçüncülük de bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville’un oldu. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışının ardından genel klasmanda Red Bull sporcusu Kalle Rovanpera zirvede yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı 19-22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleşecek.