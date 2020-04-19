Kalın bağırsak karin bölgesinde bulunur ve sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır. Alınan gıdaların sindiriminin sona ulaştığı yer olarak görev yapar. Ağız, mide ve ince bağırsakta işlem gören besinler son olarak kalın bağırsağa gelmektedir. Kalın bağırsak sindirilmiş olarak gelen besinlerin su ve vitamin emilimini yaparak sindirimi tamamlar. Su ve vitaminin alınması ile geriye kalan dışkıyı ise anüse iterek, vücuttan uzaklaştırır. Bağırsaklarda bulunan bakterileri kontrol altında tutan, lenfoid dokular tarafımdan üretilen antikorların üretimine de yardımcı olmaktadır.

Kalın bağırsak (Kolon) kanseri nedir?

Kalın bağırsak 1,5-2 m uzunluğunda bir yapıdır. Son 15 cm rektum, diğer kısmı ise kolon olarak adlandırılmaktadır.

Kalın bağırsakta gelişen kanser hücrelerinin artması ve kolonu iş yapamaz hale getirmesi durumuna kolon kanseri denilmektedir. Ülkemizde ve dünyada ciddi sağlık sorunu olarak sıklıkla görülmektedir.

Kalın bağırsak (Kolon) kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Genetik Yatkınlık: Aile geçmişinde kolon kanseri geçirilmiş olan kişilerin de kolon kanseri olma riski artmaktadır.

Yumurtalık ve Meme Kanseri Varlığı: Kadınlarda görülen bu kanser türleri bazen kolon kanserine de neden olabilmektedir.

Beslenme Şekli: Ağır ve yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme ve şişmanlık ta kolon kanseri nedenleri arasında yer almaktadır.

Hareketsiz Yaşam Tarzı: Uzun süre hareketsiz kalma kalın bağırsak sağlığını olumsuz etkilemekte ve kolon kanseri nedenleri arasında yer almaktadır.

Alkol ve Sigara Kullanımı: Alkol ve sigara kullanan kişilerde kolon kanseri olma riski artmaktadır.

İlerleyen Yaş: Yaş ilerledikçe bağırsaklara iyi bakılmaması ile tetiklenen ve ağırlaşan bağırsak yükü ile kolon kanseri riski artmaktadır.

Kalın bağırsak (Kolon) kanseri belirtileri nelerdir?

Kalın bağırsaklarda oluşan sorunlar ve kanser gözle görülür sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçlar kolon kanseri belirtilerini oluşturmaktadır. Kolon kanseri belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Kronik hale gelmiş ishal ya da kabızlık problemi varlığı,

- Normal kalınlıkta gelen büyük abdestin bir süre sonra incelmesi,

- Büyük abdestte kan veya yumurta akı görünümünün olması,

- Kanser ilerlediği durumda ise bağırsaklarda oluşan tıkanmaya bağlı olarak, karında şişlik ve ağrı oluşması,

- Bağırsakların yeterince boşalmadığı hissinin oluşması,

- Dışkılama sırasında zorlanma ve ağrılı bir şekilde dışkılama olması.

Kalın bağırsak (Kolon) kanseri nasıl anlaşılır?

Kalın bağırsakta yaşanan sorunlar kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürmektedir. Yaşanan sorunların artması ve yukarıdaki belirtilerin bir kısmının oluşması halinde doktora başvurmak gerekmektedir. Kolon kanseri tarama testleri arasında yer alan kanser çeşididir. Düzenli periyotlarla yapılan tarama testleri hastalığı erken tanımada oldukça etkili olmaktadır.

Hasta şikayetine göre testler yapılarak hastalığın tanısı konulmaktadır. Alınan numunelerin incelenmesi, röntgen görüntüleme ve kolonoskopi, biyopsi ile hastalığın kesin tanısı yapılmaktadır. Kolon kanserinin anlaşılması için tüm belirtileri doktora bildirmek ve test sonuçlarına bakmak gerekmektedir.

Kalın bağırsak (Kolon) kanseri tedavisi

Kalın bağırsaktan alınan polipler üzerinde kanser hücresi tespit edilmesi halinde tedavi süreci başlamaktadır. Erken evrede hastalığın fark edilmesi ve tanı konulması tedaviyi daha kolay hale getirmektedir.

Erken evrede yakalanan kolon kanseri ameliyata gerek duymadan tedavi edilmektedir. Bu aşamada ilaçla ve sürekli kontrollerle hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Erken tanı hastalığın atlatılmasında büyük ölçüde etkili olmaktadır.

Kolon kanserinin ilerlemesi ve bağırsağın bir kısmını kaplaması halinde ise cerrahi müdahale yapılmaktadır. Tedavi onkoloji prensipleri çerçevesinde alanında uzman hekim tarafından yapılmaktadır.

Kolon kanseri belirtilerinden şüphe edildiğinde ilk aşama da dahiliye bölümü doktoru gerekli testleri yaptırabilir. Tanı konulması ve hastalığın ilerlemesi durumunda ise onkoloji ve genel cerrahi uzmanları tarafından tedavi süreci devam ettirilmektedir.



