Kaleye takviye yine Altınordu’dan

Daha önce Erce Kardeşler’i Altınordu’dan kadrosuna katan Trabzonspor, İzmir ekibinden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, bu sezon tecrübe kazanması için Altınordu’dan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK’ya kiralanan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe’nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Taha’nın ilk etapta U19 takımında değerlendirileceği, yaz kampındaki durumuna göre kulüpteki geleceğinin netlik kazanacağı öğrenildi.