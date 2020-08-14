Kaleye Gentian Selmani iddiası

Fenerbahçe'nin, Menemenspor forması giyen kaleci Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. TRT Spor’un haberine göre Selmani için temasların sürdüğü ve Fenerbahçe’nin, kalecileri Altay ve Harun’un yanına 22 yaşındaki Arnavut eldiveni de eklemek istediği öne sürüldü. Menemenspor'da geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Selmani, 46 gol yedi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.