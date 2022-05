Güney ve Ovalıoğlu, Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig takımlarında oynayan profesyonel kaleciler için önümüzdeki ay başlayacak ve 15 gün sürecek olan mental ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılan performans arttırıcı niteliğinde, katılım sağlayacak her bir kaleci için tamamen birebir olacak şekilde bir kamp gerçekleştirmek için artık son hazırlıklarını yapıyor.

Profesyonel kaleciler Giresun’da kampa girecek

Tamamen profesyonel kalecilerle özel olarak hazırlanan bu programla ilgili açıklama yapan Harun Ovalıoğlu, bu antrenmanların Türkiye’de bir ilk olduğunu ve şu ana kadar sadece İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde yapıldığını söyledi.

Ovalıoğlu, bu ülkelerde her kalecinin muhakkak bu bireysel olarak sezon öncesinde kendisini formda tutmak için özel antrenörü ve kondisyoneriyle çalıştığını ifade ederek, “Çok kısa süre içerisinde başlayacak olan profesyonel kaleciler için 15 günlük kamp programımızda, kalecilerimizin kendi takımlarına gitmeden önce ön hazırlık kampına girmelerini, performanslarını arttırmalarını sağlayacağız. Bu yaptığımız iş, Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve sadece yurt dışında olan bir şey. Mesela İtalya’da, İspanya’da Almanya’daki profesyonel kaleciler kendi antrenörüyle birlikte çalışır, fazla kilolarını atar ve takımının kampına adapte olur. Biz önümüzdeki süreçte yapacak olduğumuz kamptan sonra, ne kadar faydalı olduğunu devre arası ve sonunda ve devam eden süreçte hep birlikte göreceğiz. Kamp sona erdikten sonra kendi hallerine bırakmayacağız, takip edeceğiz. Gözetim altında tutacağız bir nevi. Her kategoriden kaleciye açığız. Şu anda güzel tepkiler de var. Herkes bundan faydalanmalı. Bu süre içerisinde çünkü sezon içerisinde mental anlamda yaşadıkları olumsuzlukları da düzelteceğiz, her anlamda hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

Performansları yüzde yüz artacak

Tek ve çift antrenman olarak bu kampı planladıklarını ve performansların ciddi şekilde artış göstereceğine inandıklarını aktaran Ovalıoğlu, “Kalecilerimizin bir sezonda yaşadığı fiziksel ve mental anlamdaki tüm sorunlarını çözeceğiz. Bu antrenmanları aldıkça onların performansları artacak ve değerini görecekler. Çünkü onlar profesyonel. Türkiye’deki bütün profesyonel kalecilerin bu konuyu değerlendirip, bizimle iletişime geçmelerini ayrıca rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel antrenmanlar yapacağız"

Kampın Giresun’da olacağını ve katılım sağlayacak profesyonellerin otellerinin ayarlanıp, aynı evlerindeki konfor ve rahatlığın da ayrıca sağlanacağını sözlerine ekleyen Ovalıoğlu, “Her profesyonel bu kampın değerini ve anlamını biliyor. Onların eksiği neyse tamamlayacağız. Zaten farkımızda burada, kişiye özel antrenmanlar yapacağız. Kampa katılan kalecilerimizin otelini de ayarlıyoruz. Tamamen huzurlu ve konforlu bir şekilde hem mental hem fiziksel açıdan çok daha iyi yerlere gelerek Giresun’dan ayrılacaklar” dedi.

İHA