Kale 1957 Spor Kulübünde isim değişikliğine gidildi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne yükselen Kale 1957 Spor Kulübünün adı, Çan Gençlik Kale Spor Akademi Kulübü olarak değiştirildi. Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çan’da Kaleseramik çalışanlarının sosyal faaliyeti olarak başlayan ve önemli bir başarı gösterip her sene lig atlayarak kadın voleybolunun en üst organizasyonu olan Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne yükselen takımın, yeni döneme bir yapılanmayla girdiğini söyledi.

Kulübün Kale 1957 olan adının, Çan Gençlik Kale Spor Akademi olarak değiştirildiğini belirten Akbaş, yönetimin de gönüllü olarak Çan temsilcilerine devredildiğini aktardı. Kaleseramik olarak altyapıyı desteklemeye ve kulübe hem maddi hem de manevi katkı vermeye devam edeceklerini dile getiren Altuğ Akbaş, şöyle konuştu:

"Kadın voleybol kulübümüz, bundan dört yıl önce Çan fabrikamızdaki çalışanlarımız tarafından kurulan mütevazı sosyal faaliyetlerimizden biriydi. Ancak kurulduğu andan itibaren büyük bir ilgi patlaması yaşadık. Altyapı seçmelerine 400 kızımız başvurdu. Seçmelerden geçen 140 genç, ortaya müthiş bir enerji koydu. Yetenekleri değerlendirmek üzere kurduğumuz Kale 1957 amatör voleybol takımımız, üç yıl üst üste şampiyon olarak bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Kısa zamanda ilçede çok ciddi bir voleybol kültürü yeşerdi. Ana sponsor olarak bu sürede kulübümüze her türlü desteği verdik. Geldiğimiz noktada Çan başta olmak üzere, bütün kentte bu başarıya katkı vermek isteyenlerin talepleri oldu. Kaleseramik olarak kurumsal kültürümüz gereği sahip olmayı değil, sahiplenmeyi öncelediğimiz için, kent temsilcilerinin isteklerine memnuniyetle destek olduk."

Kadın voleybol takımının kente büyük bir sosyal hareketlilik getirdiğine işaret eden Akbaş, bu sporla ilgilenen çocukların özgüvenlerinin ve akademik başarılarının çok olumlu etkilendiğini belirtti.

Özelde Çan’a, genelde ise Çanakkale’ye bu tür bir katkı vermekten memnun olduklarını vurgulayan Altuğ Akbaş, "Desteğimiz hep kulübümüzün arkasında olacak. Altyapı çalışmalarını üstlenmeye devam ederken, ligde mücadele edecek takımımıza da katkı vermeyi sürdüreceğiz. Yeni dönemde bir yandan Çan Gençlik Kale Spor Akademi Kulübünün başarılarıyla gururlanacağız, diğer yandan da Çanakkale’nin yetenek havuzundan çıkan genç sporcuları milli takımlarımıza kazandırmak için aralıksız çalışacağız." diye konuştu.

Yapılan devir teslim töreniyle birlikte Çan Gençlik Kale Spor Akademi Kulübünün yeni yönetimi, Murat Okan, Harun Arslan, Nilhan Ünver, Tuncay Göymen, İlker Haktanır, Enver Çetin, Meliha Toprak, Kemal Yüksel, Ünsal Dirlik, Emre Alkan, Ramazan Sudurağı ve Mehmet Küçüktekeli’den oluştu.