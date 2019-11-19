Kalbimizdesin Naim Süleymanoğlu

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile Süleymanoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, cuma günü vizyona girecek “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde efsane halterciyi canlandıran Hayat van eck ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer aldı.

‘O bunu tek başına yaptı’

Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Taşpınar, “üç olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu, 46 rekoru var, bunlar kolay değil. Bir insana cep Herkülü lakabı bu kadar yakışır, bir kelimeye sığdır deseler bunu söylersin. Bulgaristan’da zulümler vardı, Türkler’e zulüm ediyorlardı, çok kötü günlerdi. Türkler’in adını değiştiriyorlardı. Naim’in de adını değiştirdiler. Küçücük çocuk bunu hazmedemiyor. Geliş macerası, toprağı öpmesi ve bu hareketten sonra siyaseten çok kolay kolay elde edilemeyecek bir şey elde edildi. Bulgar zulmü bitti ve dünyaya duyuruldu. çok büyük sporcuydu. Bunu takımlar büyük kitlelere yapabilir ama o tek başına yaptı. Onun için hayatı bir mucize. 50 yıllık kısa hayatına neler sığdırdı, böyle bir sporcuydu” ifadelerini kullandı.

‘Sporcu olarak tartışılmaz biri’

Naim Süleymanoğlu’nun çocukluk arkadaşı ibrahim Müminoğlu ise “Naim, 35 yıllık can ciğer dostum. Kardeşim denecek kadar yakın arkadaşımdır. Biz okuldan arkadaşız. Sporcu olarak tartışılmaz biri. vatanını, milletini, bayrağını olağanüstü seven biriydi” diye konuştu.

Başarıları

● ilk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı, halter tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.

● 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

● 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu.

●7 kez Dünya şampiyonu oldu

● 6 kez Avrupa şampiyonu oldu

● 46 kez Dünya rekoru kırdı.

● Kendi kilosunun üç katından fazlasını kaldırarak, ‘efsane’ oldu.

● Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisidir

● 1988 yılında Time dergisine kapak olan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

● Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.