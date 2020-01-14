Kalbimiz seninle Merih Demiral!

Sezon başında Sassuolo’dan, İtalya Ligi Şampiyonu Juventus’a transfer olan Merih Demiral, A Milli Takımımımız’ın EURO 2020 finallerine gitmesinde başrolü oynarken, Juve’de de son dönemde formayı kapmayı başarmıştı. Adı Manchester City, Milan ve Leicester City gibi takımlarla anılan Merih için harika geçen bu sezon, ne yazık ki büyük bir şansızlıkla son buldu. 21 yaşındaki oyuncu, önceki gün Roma ile deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin 3. dakikasında takımının ilk golünü attı. Juve’deki ilk golünü filelere atan Merih, 17. dakikada dizinden yaşadığı sakatlık sonrası acısına rağmen oyuna devam etmek istedi ancak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Zaniolo’dan da kötü haber

Dün kontrol için hastaneye giden Merih’den kötü haber geldi. Sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Merih, hem sezonu kapattı hem de bu yaz Ay-Yıldızlılar’ın sahne alacağı EURO 2020’de oynama fırsatını da kaçırdı. Bu arada aynı maçta sakatlanan Roma’nın 20 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nun da bağlarının koptuğu, tıpkı Merih gibi sezonu kapattığı belirtildi.

A Milliler’in çapraz kâbusu

Ay-Yıldızlılar’ın önemli yıldızlarının, EURO 2020 öncesi yaşadığı sakatlıklar, tüm Türkiye’yi üzdü. Sezon başında Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür ve Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz, çapraz bağlarının kopması sonrası EURO 2020’ye yetişip yetişmeyecekleri büyük bir merak konusuydu. Geçtiğimiz Aralık ayında Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın da sağ diz çapraz bağı koptu. Yusuf’un da turnuvayı kaçıracağı konuşulurken, son kötü haber bir başka çapraz bağ kurbanı Merih Demiral’den geldi.

Sakatlığının ardından Cristiano Ronaldo’nun teselli ettiği Merih Demiral, en kısa zamanda sahalara dönmeyi hedefliyor.

TFF’den geçmiş olsun mesajı

Milli oyuncu Merih Demiral’in sakatlığı sonrası başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere kulüplerimiz genç stopere gecmiş olsun mesajı gönderdi. TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, “Ayyıldızlı oyuncumuz Merih Demiral’a acil şifalar diliyor, cesaretiyle takdir toplayan oyuncumuzun bir an önce yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz.” denildi. Merih Demiral’ın daha önce formalarını giydiği Fenerbahçe ve Alanyaspor da “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.

CR7: Geçmiş olsun kardeşim

Merih Demiral’in sakatlığı sonrası milli takımda forma giyen oyuncularımız, TFF ve Süper Lig kulüplerimiz, yıldız oyuncumuza geçmiş olsun mesajı gönderdi. Merih’in kulübü Juventus, “Kısa zamanda geri dön Merih, seni bekliyor olacağız” paylaşımında bulunurken, ezeli rakip İnter de 21 yaşındaki stopere geçmiş olsun dileklerini iletti. Tecrübeli stoperin sakatlığı sırasında onu bir an olsun yalnız bırakmayan Cristiano Ronaldo da sosyal medyadan, “Geçmiş olsun kardeşim” diye yazdı.

MİNİ YORUM (Erman Özgür)

Yeri dolar ruhu dolmaz!

Merih Demiral’ın çalışma azmini, hırsını, oynarken ki motivasyonunu düşününce bu sakatlık sadece onun kariyerinde küçük bir gecikmeye sebep olacak. Juventus da Merih Demiral’dan vazgeçmeyecek. Bu sakatlıktan Merih’ten bile fazla etkilenecek olansa Milli Takımımız. Her ne kadar Ozan Kabak, Kaan Ayhan gibi iyi oyuncular çıkarabilecek olsak da savunmanın kalbi, tam anlamıyla geçirdiği krizle durdu. Şenol Güneş, onun boşluğunu kiminle doldurursa doldursun bundan sonra o kalp eskisi gibi çalışmayacak. Çünkü Merih Demiral milli takımda oynamaya başlayalı çok uzun bir süre olmasa da hepimize o takımın ruhunu hissettirmeyi başarmıştı. O tekrar daha güçlü dönecektir, ancak Avrupa Şampiyonası meselesinde benim en önemli kozlarımızdan olan Merih Demiral’la ‘derece’ yapabilmek adına, biraz umudumu da kaybettiğimi gizlemeyeceğim.