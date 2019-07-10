Kalbimiz seninle Merih Demiral!

Dünya devi Juventus’un Sassuolo’dan 18 milyon Euro’ya transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral, Türkiye’den ayrıldı ve Torino’ya gitti. Merih Demiral, İstanbul’dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, “Juventus’ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ancak orada bize inanları mahcup etmeyeceğim” dedi. Juventus’ta yıldız isimlerle oynayacak olmasının hatırlatılmasının üzerine Merih Demiral, “Juventus’ta Cristiano Ronaldo var, çok değerli futbolcular var, onlardan öğreneceğim çok şey olacak. Her çocuğun hayali büyük takımda oynamaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

‘Hemen adapte olmalıyım’

Genç futbolcu ayrıca, “Avrupa’da futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Mental olarak hazırım. Kısa sürede bunu başardığım için çok mutluyum” diye konuştu. Merih Demiral sözlerini, “Juventus’a çabukça adapte olmak istiyorum. Çok büyük oyuncular var. Bir an önce antrenmanlara başlamak ve formayı giymek istiyorum” diyerek noktaladı.