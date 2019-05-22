Kariyerinde Milan ve Real Madrid gibi önemli takımlarda forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Kaka, ülkesi Brezilya'da verdiği bir röportajda geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesyonel kariyerini Aralık 2017'de sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki Sambacı, futbola yönetici olarak geri dönmek istediğini belirtirken öncelikle tercihininse 7 sezon boyunca top koşturduğu Milan olduğunu söyledi.

FOX Sports Brezilya'ya konuşan Kaka, "Muhtemelen sportif direktör olarak futbola geri dönmeye hazırlanıyorum. Ağustos'ta spor yöneticiliği kursunu tamamlayacağım ve yeni kariyerime Milan'da başlamak harika olur. Özellikle kulüpteki geçmişim ve Milan'ın dünya ölçeğindeki prestiji nedeniyle bunu çok arzuluyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler