Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk kez Anfield deplasmanında Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, karşılaşma öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Daha önce deplasmanda karşı karşıya gelmeseler de unutulmaz İstanbul'daki 2005 Şampiyonlar Ligi Finali ve 2007 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool ile oynamışlardı. O maçlara değinen Kaka, "İki final var. İstanbul'da kaybettikten sonra 2007'de birlikte rövanşı aldık. 2007, benim için mükemmel bir yıldı. Gol kralı olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Altın Top Ödülü ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü" ifadelerini kullandı.

Milan'ın ilk kez Anfield'a çıkacak olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kaka, "Ben oynadım. Efsanelerle güzel bir maçtı. Şaka bir yana Anfield, Milan için ideal bir başlangıç. Çok zor olacak ama Milan, harika bir performans için gerekli her şeye sahip. Geri dönen Ibrahimovic var. En üst seviyede rekabet edebilecek birçok genç yetenek var. Önemli bir sınav olacak" dedi.

Anfield'daki efsaneler maçında Kaka ve Daniel Agger karşı karşıya

Liverpool'un gücüne ilişkin de görüşleri sorulan Brezilyalı efsane, "Agresif, hızlı futbol oynayan Milan'ın Lazio karşısındaki 2-0'lık galibiyetini izledim. Dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Uzun zaman sonra geri dönülmüş olması ve Pioli'nin Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiç yer almamış olması işin zorluğunu artıracak. Fakat Milan, pazar günü olduğu gibi sağlam ve düzenli olursa keyif verecektir. Birçok şey maçın başını tahmin edebilmeye bağlı olacaktır. Liverpool gibi üst düzey bir İngiliz takımının baskısı İtalyanlarınkinden farklıdır ama bu da Şampiyonlar Ligi'nin güzelliği" dedi.