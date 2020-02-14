Şekersiz ve sade şekilde içilen bir bardak Türk kahvesinin kalorisi yalnızca 2 kalori olarak bilinmektedir. Buna karşın domatesten bile daha çok antioksidan özelliğini içermektedir. Yararlarının sayılmasıyla bitmeyen Türk kahvesi, kilo vermek için kullanılabilen bir içecektir.

Kahve diyeti nasıl yapılır?

Evde genel olarak keyif adına Türk kahvesinin merkezinde bulunduğu bu diyet, 7 gün içerisinde tam olarak 7 kilo vermektedir. Bu özelliği ile şok eden Türk kahvesi diyetini herkes evinde uygulayabilir. Bu diyette bulunan Türk kahvesi, şekersiz olarak tüketilmesinin yanı sıra yanında çikolata, lokum gibi şekerlemelerinin tüketilmemesi gerekmektedir. Fakat her zamanki gibi bu diyetler uygulanmadan önce bir doktora görünmek oldukça önemlidir.

Bir doktora danışarak, onun tavsiyelerini ve önerilerini dinleyip diyet programına karar verilmelidir. Birine iyi gelebilecek olan bir diyet programı, bir başka kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Bunun dışında kahve diyeti nasıl yapılır?

Kahve diyeti yapanların önerileri ve tarifler

Kahve diyeti 7 gün boyunca aralıksız bir şekilde uygulanmalıdır;

1.gün:

Kahvaltı Vakti;

1 bardak şekersiz ve sade Türk kahvesi,

Öğle Vakti:

1 kase lahana ve domates salatası,

2 tane haşlanmış yumurta,

1 bardak sade Türk kahvesi.

Akşam Yemeği:

1 kase lahana salatası ve yeşillik,

200 gram buğulama balık.

2.gün:

Kahvaltı Vakti:

bardak şekersiz Türk kahvesi,

1 dilim kepekli ekmek.

Öğle Vakti:

1 bardak sade Türk kahvesi,

200 gram ızgarada pişmiş balık.

1 kase lahana salatası ve yeşillik

Akşam:

200 gram yağsız haşlanmış et,

1 kase yağsız yoğurt.

3. gün:

Kahvaltı Vakti:

1 fincan sade Türk kahvesi,

1 dilim kepekli ekmek;

Öğle Vakti:

1 bardak sade Türk kahvesi,

1 tane haşlanmış havuç,

1 tane haşlanmış yumurta

Akşam yemeği:

2 tane yeşil elma

4.gün:

Kahvaltı Vakti:

1 bardak sade Türk kahvesi,

Öğle Vakti:

1 bardak sade Türk kahvesi

1 tabak haşlanmış sebze türü.

2 tane yeşil elma.

Akşam Vakti:

200 gram haşlanmış dana eti

1 kase lahana salatası.

5.gün:

Kahvaltı Vakti:

1 bardak sade Türk kahvesi,

2 tane yeşil elma,

1 tane haşlanmış havuç,

Öğle yemeği:

400 gram buğulanmış balık,

Bir su bardağı domates suyu.

Akşam yemeği:

Folyo içerisinde pişmiş 200 gram balık,

1 kase lahana salatası.

6.gün:

Kahvaltı Vakti

1 bardak sade Türk kahvesi

Öğle:

1 bardak şekersiz Türk kahvesi

200 gram haşlanmış tavuk göğsü

Havuç ya da lahana salatası

Akşam yemeği:

2 tane haşlanmış yumurta.

1 kase kadar taze havuç salatası.

7.gün:

Kahvaltı Vakti:

1 bardak şekersiz Türk kahvesi,

Öğle:

1 bardak sade Türk kahvesi

200 gram buharda pişmiş sığır veya dana eti,

2 tane yeşil elma,

Akşam yemeği:

200 gram ızgara balık,

Bir kase yeşillik salatası ve lahana.

Kahvenin Faydaları

- Antioksidan deposu olduğundan ötürü vücuttaki toksinlerin atılmasına destek oluyor.

- Spordan 30 dakika önce içilen Türk kahvesi yağları yakmayı kolay hale getirir.

- Sabah saatlerinde içilen sade bir bardak Türk kahvesi, konsantrasyon yeteneğini ve ezber kuvvetini arttırıyor.

- Kanseroid hücreleri ve tümörlerin gelişmesini durdurur.

Kahvenin kilo verdirmesi

- Karaciğer yağlanmasına engel olur.

- Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına destek olur.

- İçerisindeki kafein miktarı metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

- Spor egzersizleri uygulanmadan önce yağ yakımını basit hale getirir.

Diyette dikkat edilmesi gerekenler

- Kahvenin az kalorili olması, zayıflatıcı özelliğini beraberinde getirir. Türk kahvesi diyeti yapılırken bol bol su tüketilmelidir. Bunun yanı sıra verilenlerin dışında daha çok ekmek tüketimi yapılmamalıdır. Salata ve yemek içerisinde tuz kullanmamak gerekir.

- Başka kahvelerde ya da filtre kahvelerde kafein bulunur. Ancak Türk kahvesinde katkı maddeleri bulunmadığından hem daha etkili hem de daha sağlıklıdır.

- Türk kahvesi diyetiyle kilolardan ufak sürede arınmak mümkündür. 150 kilo olan biri bu diyet ile haftada 10 kilo verebilir.

- 50 kilo olan bir kişi bu diyeti uygulayıp hafta içerisinde 3 ya da 4 kilo verebilir. Kilo verme oranının vücut yüzdesi ve metabolizma hızıyla orantılı olduğu söylenebilir.

- Türk kahvesi diyeti, bir haftadan fazla yapılmamalıdır. Bundan ötürü bir haftadan sonra normal alışkanlıklara devam edilebilir. Ancak şeker tüketimi sınırlanmalıdır.