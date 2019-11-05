Kahreden sakatlık!

Premier Lig’de Everton’ın, Tottenham’la 1-1 berabere kaldığı mücadelede konuk ekibin Güney Koreli oyuncusu Son Heung-Min, ev sahibinin Portekizli futbolcusu Andre Gomes’in ayağının kırılmasına neden oldu.

Faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Son, Gomes’in ayağının halini görünce adeta şok oldu.

Gözlerine inanamayan Son’un, soyunma odasında bile başını bir kez havaya kaldırmadığı, büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Tottenham’ın, Son için psikolojik destek hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Gomes ise sezonu kapattı.