Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

﻿﻿TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

42'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Şamil Bolat, rakip oyuncu ile girdiği müsabakada sakatlandı. İlk müdahalesi kulüp doktoru tarafından yapılan Bolat, daha sonra sahada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.

Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk

FETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.90 Burak Koyuncu), Alican, Medeni, Abdullah

SARI KARTLAR: Servan, Lider, İsa, Cerem (Kahramanmaraşspor) Cumhur, Alper Sürücü (Fethiyespor)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)