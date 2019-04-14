Kahramanmaraşspor: 1 - Bak Spor Kulübü: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Bak Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

14 Nisan 2019, Pazar 17:20
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Kahramanmaraşspor: 1 - Bak Spor Kulübü: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Bak Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 

Stat: 12 Şubat 

Hakemler: Semih Kurt xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Mehmet Akıncık xx 

Kahramanmaraşspor: Emrah xx, Burak Can xx, Cerem xx (İbrahim dk. 82 ?), Efe xx, Yasin xx, Yusuf Emre xx, Aziz xx, Oğuz x (Aytürk dk. 40 x), İsa xx, Mehmet xx, Fatih Kamacı xx (Ebubekir dk. 74 x) 

Bak Spor Kulübü: Ercüment xx, Muhammed Burak xx (Ahmet Karaman dk. 76 x), Yavuz xxx, Suat xx, Beytullah xx, Muammer xx, Soner xx, Süleyman Özdamar xx, Abdullah xx, Yusuf Atasay xx (Ekrem dk. 68 x), Ahmet Sun x (Murat dk. 82 ?) 

Goller: Yavuz (dk. 17), (Bak Spor Kulübü), İbrahim (dk. 90) (Kahramanmaraşspor) 

Sarı kartlar: Muhammed, Beytullah (Bak Spor Kulübü), İsa, (Kahramanmaraşspor) 

Halil Koyun - KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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