Kahramanlar

Avrupa futbolunda geçtiğimiz hafta, Türk yıldızların şovu vardı. İngiltere’de Cenk Tosun, Everton’ı ipten alırken Çağlar, Leicester’ın galibiyetinde başrolü oynadı. Almanya’da Ozan Kabak, Schalke’yi, İspanya’da da Enes, Valladolid’i zafere taşıdı.

Efsane stoperden övgüler

İngiltere Premier Ligi’nde Çağlar Söyüncü, takımı Leicester’ın Crystal Palace’ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta, bu sezonki ilk golünü attı. Mücadelede de çok iyi oynayan Çağlar, maçın en iyi oyuncusu ödülünü kaptı. Tecrübeli stoper, “İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Arsenal’in ve İngiltere Milli Takım’ın efsane savunmacılarından Martin Keown da Çağlar için “Çağlar’ı izledikçe onu daha fazla beğeniyorum. Modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip. Uzun boylu olmasına rağmen hızlı ve çabuk. Ayrıca hücum oyuncuları üzerine geldiğinde de hiç paniklemiyor. Takımı için her şeyi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Enes: Daha iyi olacağım

Bu sezon İspanya Ligi’ne inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Valladolid’in, Mallorca’yı 3-0 mağlup ettiği mücadelede Enes Ünal da, galibiyete katkıda bulundu. Valladolid’in, evinde kazandığı maçta Enes, penaltıdan takımını ikinci golünü filelere yolladı. Daha önce takımı adına 1 asisti bulunan 22 yaşındaki forvet, böylece bu sezon La Liga’da ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Enes, “Gol attığım için çok mutluyum, amacım hep daha iyisini yapmak” dedi. Bu arada Fransa Ligi’nde de Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, Marsilya maçında asist yaparak takımına katkıda bulundu. Ancak Yusuf’un bu çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Marsilya, sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılmasını bildi.

Ozan: Armağan olsun

Almanya 1. Ligi Bundesliga’da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, bu sezon yeni takımıyla ilk kez 11’de mücadele ettiği maçta ilk golünü attı. Augsburg deplasmanında Schalke’de Ozan, 3-2 kazandıkları maçta takımına 2-2’lik beraberliği getiren golü kafayla ağlara gönderdi. Lacivert- Beyazlılar, 3 maç sonra ilk kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Ozan da, “3 maç sonra kazanmak harika bir duygu. Schalke formasıyla ilk golümü tüm taraftarımıza hediye ediyorum” ifadelerini kullandı. Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan da, takımının Köln’ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaptığı asist ile takımının zaferinde önemli rol oynadı.

Cenk: Yılmadım, çalıştım

Premier Lig’de Everton, sahasında 1-0 yenik durumda olduğu mücadelede beraberliği, Cenk Tosun’un son dakikada attığı golle kurtardı. 68’de Walcott’un yerine oyuna giren Cenk, 90+7’de golü attı. Cenk Tosun, “Çok çalıştım, hep şansımı bekledim, hiç yılmadım. Benim açımdan güzel oldu ama Andre Gomes için çok üzüldük. Sakatlandığı pozisyonun ardından yanına gittiğimde gördüğüm yüzü gözümün önünden hiç gitmedi. Ben de çok perişan oldum. Ağladım sahada. Attığım golü ona armağan ettim. Gomes’e de çok üzüldüm ama Son’a da üzüldüm çünkü onu da teselli etmeye çalıştım. Çünkü tam onun yaptığı bir faulle bu sakatlık olmadı. Değişik bir pozisyondu. İkinci adımda ayak bileği kırıldı. Son’u da elimden geldiğince teselli ettim” diye konuştu.