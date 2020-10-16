Kahraman Türk ödülünü aldı

Slovenya’da telesiyejden düşmekte olan bir çocuğu kurtararak ülkede kahraman ilan edilen Milli kayakçı Sıla Kara’ya dün Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi. Slovenya Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı.

'Tüm dünyaya bir mesaj'

Sıla Kara'nın davranışının evrensel bir mesaj olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlık adına, sporun ruhu adına çok anlamlı bir tavrı ortaya koydu. Bu sadece Slovenya’da değil dünyanın dört bir yanında takdir gören insanlığın ne demek olduğunu Sıla da çok güzel ifade etti, insanlık adına yaptı, sevgi adına merhamet adına bu davranışta bulunduğunu kendisi de ortaya koydu. Aslında bu tüm dünyaya bir mesaj. Sıla bu davranışıyla ayrıca tüm spor camiasına örnek olmuş oldu. Sporun kardeşlik, sevgi, dönüştürmek, iyileştirmek, gerektiğinde hayat kurtarmak olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'

Milli Kayakçı Sıla Kara şunları söyledi: "Her insan yaşadığı sürede topluma ve insanlığa hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcuları olarak aldığımız eğitim ve sportif disiplinin yanında bu hoşgörü ile yetiştirildik. Şeyh Edebali'nin dediği gibi ’insanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Bizler de sporun yanı sıra insanlık adına her platformda elimizden gelenin en iyisi yapmak için buradayız. Sizler de bugün bizi buraya davet ederek bizi yaşattınız. Umarım ki tüm dünya insanlarını, tüm dünya insanlarını yaşatmak ve toplumsal barışı kurmak üzere gayret ederler"

Ne olmuştu?

Olay şubat ayında yaşanmıştı. Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, 2022 olimpiyat kotası için Slovenya'daki ’Krvavec Giant Slalom’ yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara final ayağı öncesi ısınmak için telesiyejde piste çıkarken, yanında oturan Slovenyalı 12 yaşındaki erkek çocuk dengesini kaybetti. Küçük çocuk, telesiyejden düştüğü sırada ayağını uzatan Kara’nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonrada ağzıyla eldivenlerini çıkardı ve elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk daha sonra olay yerine gelen ekipler tarafından açılan tor ağıyla kurtarıldı. Krvavec halkının ’kahraman’ ilan ettiği Milli sporcu Kara’ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalyada verildi.