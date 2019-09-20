Kahraman Muslera

Belçika deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da yüzler gülerken, Brugge basınında ise öfke var. Ortaya konulan futbolu eleştiren Belçika cephesinin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşları da Brugge'ün bu maçı kazanamayarak üçüncülük yarışında geriye düştüğünü söyledi. İşte öne çıkan başlıklar:

Sport (İspanya): "Club Brugges evinde istekliydi ama Galatasaray karşısında gol bulamadı. Avantajlı taraf artık İstanbul ekibi."

Dail Mail (İngiltere): "Fernando Muslera, kahramanca kurtarışları ile Galatasaray'a puan kazandırdı. Uruguaylı kaleci golleri önledi."

Lequipe (Fransa): "Paris Saint Germain'in sıradaki rakibi Galatasaray, Club Brugge deplasmanından çok önemli 1 puan aldı"

RTBF (Belçika): "Club Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı. Brugge'de performanslar yetersiz kaldı."

Le Soir (Belçika): "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı"

HLN (Belçika): "Diagne sonradan girdi ama önemli bir rol üstlenemedi"

(Sabah)