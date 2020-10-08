Kahraman: Kenan Karaman

3 kez geriye düştüğümüz Almanya maçında Milli Takım'a beraberliği getiren isim, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman oldu. Almanya'da doğan Ay-Yıldızlı takımın yedek forveti 63'te Okay Yokuşlu'nun yerine oyuna girdi. Kenan'ın rakip kalede etkili olduğu ilk pozisyon 85'te yaşandı. Rakip savunma arasından kurtulan Kenan'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kenan Karaman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirleyen isim oldu. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün indirdiği topta Kenan ceza sahası içinden sert vurdu ve 3-3'lük skoru ilan edip Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.

'Karakter koyduk'

Karşılaşmanın ardından oldukça sevinçli olan gurbetçi oyuncu yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir mücadele oldu. Karakter gösterdik. 3 kez geriye düştük ama beraberliği yakaladık. Almanya gibi bir takıma karşı bunu yapmak kolay değil. Hocamız bizi iyi hazırladı. Almanya'da yeni oyuncular denense de sistemi olan bir takım. Biz de çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'da da başarılı olmak" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da 2. golü

Kenan Karaman alt yaş gruplarında Milli formayla 4 kez fileleri sarsmıştı. A Milli Takım'da ilk gol sevincini 30 Mayıs 2019'da 2-1 kazandığımız Yunanistan karşılamasında atan gurbetçi oyuncu, dün akşam ikinci kez fileleri sarstı.