Kahraman Fernando Muslera!

Süper Lig’de 14. hafta mücadelesinde dün akşam Türk Telekom Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Sarı- Kırmızılılar, rakibini 1-0’lık skorla devirmeyi başardı. Younes Belhanda’nın attığı golle sahasından 3 puanla ayrılan Galatasaray’da maça damgasını vuran ise takımın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera olmayı başardı... Tecrübeli kaleci, Aytemiz Alanyaspor karşısında peş peşe yaptığı kurtarışlarla ev sahibi ekip adına gecenin kahramanı oldu. Maç boyunca konuk takımdan kalesine gönderilen toplamda 5 pozisyonda geçit vermeyen 33 yaşındaki eldiven, özellikle oyunun ikinci yarısında peş peşe yaptığı kurtarışlarla taraftarını mest etti.

Dakika dakika Muslera...

Mücadelenin ilk yarısında kalesinde tehlike yaratacak bir pozisyon yaşanmayan Muslera, ikinci yarıda adeta coştu. 60. dakikada Yacine Bammou’nun ceza sahası içinde topa dönüp vurduğu pozisyonda topu zorlanmadan kontrol eden deneyimli kaleci, 63’te Tasos Bakasetas’ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşu uzanarak çıkardı. Muslera, 70. dakikada Welinton’un ortasına ceza sahasında iyi yükselip topu köşeye doğru gönderen Steven Caulker’in vuruşunda da meşin yuvarlağa müthiş uzandı. Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra kornerden gelen topu kafa vuruşuyla yine kalesine gönderen Caulker’e bir kez daha gol izni vermedi. Muslera, 80’de ise ceza sahası içerisinde karşı karşıya pozisyonda Yacine Bammou’ya müsait pozisyonda gol imkanı tanımadı. Yıldız kaleci, 90 dakikadaki harika performansıyla alkış topladı.