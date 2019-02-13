  • Haberler
  • Karate
  • Kağıtsporlu karateciler Avrupa’dan bir altın bir gümüş ile döndü

Kağıtsporlu karateciler Avrupa’dan bir altın bir gümüş ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında olan 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’ndan 2 madalya ile döndü.

13 Şubat 2019, Çarşamba 10:29
- A +
Kağıtsporlu karateciler Avrupa’dan bir altın bir gümüş ile döndü

Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında olan 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, Danimarka’nın Aalborg kentinde yapıldı. 51 ülkeden bin 92 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı Karatecileri Milli Takım adına mücadele ettiler. Şampiyonada bir altın bir de gümüş alan mavi beyazlı sporcularımız Milli Takımın takım halinde şampiyon olmasında da büyük rol oynadı.

Şampiyonada Milli Takımı temsilen Büyükşehir Kağıtsporlu Enes Bulut, Ahmet Bulut, Rabia Şentürk, Gülsen Demirtürk ve Fatma Naz Yenen tatamide mücadele ettiler. Zorlu şampiyonada mavi beyazlı ümitler +70 kiloda Ahmet Bulut, tüm rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı. Finalde Kosovalı Melos Gashi’yi 1-0 ile geçti ve Avrupa Karate Şampiyonu olmayı başardı. Bulut, ülkemize altın madalya kazandırarak önemli bir başarı elde etti. 21 yaş altı Kumite 50 kiloda ise Gülsen Demirtürk, finalde karşılaştığı İtalyan Nicole Murabito karşısında 4-1 kaybetti.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.