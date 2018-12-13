Kağıtsporlu Berfin halterde 2 madalya kazandı

Kağıtsporlu Milli sporcu Berfin Altun, Mısır’da düzenlenen Halter Şampiyonasından 2 madalya ile döndü.

13 Aralık 2018, Perşembe 13:59
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Kağıtsporlu Berfin halterde 2 madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı Milli sporcusu Berfin Altun, Mısır’ın ev sahipliği yaptığı 5. İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Uluslararası Halter Şampiyonasından 2 madalya ile döndü. 5. ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonası 19 ülkeden 170 sporcu katılımıyla Mısır’da düzenlendi. Halter Milli takımımı şampiyonaya 10 erkek, 10 bayan olmak üzere toplam 20 sporcu ile katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı haltercisi Berfin Altun, Milli takım adına katıldığı şampiyonadan iki madalya ile dönmeyi başardı.

İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonasında Milli takım adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un sporcusu 64 Kg’de mücadele eden Berfin Altun koparmada 89 Kg kaldırarak 5. silkmede 115 Kg kaldırarak şampiyon olurken genel toplamda 204 Kg ile kilosunda üçüncü oldu. 

İHA

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