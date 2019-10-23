Kağıtsporlu Berfin Avrupa şampiyonu

Romanya’nın Bükreş şehrinde başlayan Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 37 ülkeden, 488 sporcu mücadele ediyor. Türk Milli takımımı da şampiyonada 14 erkek, 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcu ile mücadelesini sürdürüyor. temsil ediyor. Şampiyonada milli takım formasını terleten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Berfin Altun da, şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Büyükşehir Kağıtspor’lu Berfin 64 Kg’da Koparma ’da 94 kilogram kaldırarak Avrupa 3. oldu. Başarılı sporcu silkmede ise 118 kilo ile bu dalda Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Toplamda da 212 kilogram kaldıran milli sporcu sıkletinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Berfin madalyasını aldıktan sonra Mehmetçiklere selam gönderdi. Şampiyonluğunu değerlendiren Berfin Altun, “Şampiyonaya gitmeden önce de söylemiştim, hedefim Avrupa şampiyonluğuydu. Bunu silkmede ve genel klasmanda başardım. Her zaman başarılarımı bir üst seviyeye çıkartmak istiyorum. İnşallah Dünya Şampiyonasında da ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğim” dedi.

Başarılarında en önemli desteği ailesi ve kulübünden gördüğünü belirten Berfin, “Bu zamana kadar bana inanan ve beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Kağıtspor Kulübüne de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde bu dereceleri ülkemize kazandırdık” diye konuştu.

İHA