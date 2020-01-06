Kağıtspor’dan voleybol ve basketbolda 2 başarı

Kocaeli’yi Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, ligin iddialı takımlarından İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi GSK’ya konuk oldu. Rakibini mağlup eden Kocaeli temsilcisi, TED Ankara Kolejliler’in yenilgisi ile birlikte Kocaeli’ye lider olarak dönmeyi başardı. Büyükşehir Kağıtspor 14. hafta müsabakaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımını ağırlayacak. Maç 11 Ocak Cumartesi saat 18.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanacak.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Takımı 1. Lig’in ikinci devresinin ilk maçını seyircileri önünde İzmir temsilcisi Saint Joseph takımına karşı oynadı. Rakibini 3-0 ile geçen mavi beyazlılar liderlik koltuğuna oturdu. Büyükşehir Kağıtspor’u evinde oynadığı maçta yalnız bırakmayan voleybol severler maç boyunca mavi beyazlıları destekledi. 3. sette galibiyeti getiren sayının ardından salonda bulunan taraftarlar istekli ve azimli oyunundan dolayı takımı uzun süre ayakta alkışladı. Kocaeli temsilcisi 1. Lig’deki 12. hafta müsabakaları kapsamında 12 Ocak Pazar günü Manisa temsilcisi olan Jeopark Kula Belediye’ye konuk olacak.

İHA