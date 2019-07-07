Beşiktaş forması altında beklenenden daha iyi bir performans gösteren Kagawa, kendisine kulüp aramaya devam ederken, Beşiktaş Yönetimi bu oyuncunun menajeriyle bir kez daha görüştü.

İspanya ve İngiltere’de kulüp bulup bulmadığını soran siyah-beyazlı yönetime “Biraz daha bekleyin” mesajı verildi. Temmuz ayı sonuna kadar aramalara devam edecek olan Kagawa’nın şartları daha fazla zorlamayacağı bildirildi.

Yeni sezon için kamp çalışmalarına başlaması gereken Japon oyuncu, antrenmanlarını aksatmazken, menajerinin ise henüz kulüp bulamadıklarını da söylediği vurgulandı. (Skorer)