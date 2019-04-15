Kagawa: Yedek kalmam normal

Medipol Başakşehir maçının 61. dakikasında sakatlık geçiren Gary Medel’in yerine oyuna dahil olan Shinji Kagawa, Japon basınına değerlendirmelerde bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten yıldız futbolcu, “Bu sonuç takımdaki ortama da yansıdı. Maçın ardından soyunma odasında çok güzel bir hava vardı. Ve şimdi bu havanın önümüzdeki maçlara da yansıyacağını ve bizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bu iyi sonuçların istikrarlı hale gelmesi önemli” dedi.

‘Doğru tercih yaptım’

Yaptığı klas aşırtma vuruş son anda gol olmayan Kagawa, “Bundan dolayı üzgünüm” derken, sonradan oyuna dahil edilmesi kararının da doğal olduğunu vurguladı, “Milli ara öncesi yaşadığım bir sakatlık vardı. Teknik direktörümüz bundan kaynaklanan olumsuzlukları da hesaba katıyor. Ben de formumun zirvesinde değildim. Ancak şimdi sürekli daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Bu yüzden her gün çok sıkı çalışıyorum. Daha iyi olup daha uzun süreler forma giymek için uğraş veriyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kagawa bazı İngiliz ve Alman kulüpleriyle isminin geçmesiyle ilgili olarak ise “Beşiktaş’ta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım, yeniden milli takıma da çağrıldım. Böyle devam edersem gelecek sezon da iyi olur. Ancak şu an yazın ne olacağını düşünmüyorum. İşler iyi giderse gelecek zaten iyi olacaktır. Negatif düşünceleri kafamdan uzak tutmaya çalışıyorum” diye konuştu.

(Milliyet)