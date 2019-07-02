Kagawa transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydirdiği Japon yıldız Shinji Kagawa transferinde de mutlu sona yaklaştı. Alman temsilcisi Dortmund’un önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan Kagawa, kendisine İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulüplerinden teklif olduğunu belirtip Beşiktaşlı yöneticilerden süre istemişti.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel’in, Shinji Kagawa ile buluştuğu öğrenildi. İngiliz ve İtalyan kulüplerinden sonra İspanya’dan da beklediği teklifi alamayan Kagawa’ya Yücel’in, “Yeni sezon hazırlıkları yakında başlıyor. Sezona bizimle başlamak istiyorsan artık kesin kararını birkaç gün içinde vermelisin” dediği öğrenildi.

DORTMUND SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ın Shinji Kagawa’yı kiralama isteğine Dortmund’un sıcak baktığı öğrenildi. Kagawa’nın da Yücel ile görüştükten sonra Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu belirtildi. Kartal bu transfer için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Alman kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon, Kagawa’ya da 2 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Japon yıldıza alacağı ücret iletildi.

Kaynak: Star