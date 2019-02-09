Kagawa: İlerleyen günlerde daha iyi olacağım

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Shinji Kagawa, 2-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından Japonya'dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kagawa, Beşiktaş'ın kadrosunda çok önemli yıldız oyuncular olduğunu belirtti. İlk maçta 2 gol atmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kagawa, kendisinin de henüz tam olarak hazır olmadığını sözlerine ekledi. Beklentinin yüksek olduğun hatırlatılan yıldız oyuncu, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma ayak uydurabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Ben hücumda boş alan oluşturmaya çalışan bir futbolcuyum ve takım arkadaşlarımı da gol pozisyonuna sokmaya çalışıyorum. Dediğim gibi benim biraz daha zamana ihtiyacım var. İlerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğim. Takımın sistematik bir durumu var, tam anlamıyla hazır olmam halinde, takıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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“Atmosfer çok güzeldi”

Vodafone Park'taki ilk maçıyla ilgili olarak atmosferin çok iyi olduğunu sözlerine ekleyen Shinji Kagawa, “Taraftar çok destek verdi. Benden bekleneni karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Benim sahadaki görevim, 3 ve 4. bölge arasındaki bağlantıları kurmak. 10 numara pozisyonunda da oynayabilirim, sağda da oynayabilirim, solda da oynayabilirim. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Takım arkadaşlarımla daha çok bir arada oynadıkça, takımın alışkanlıklarına daha çok adapte olacağım. Hangi oyuncunun nereye koşacağına, nerede duracağına alıştıktan sonra, daha etkili bir futbol sergileyeceğimi düşünüyorum. Bunun da önümüzdeki birkaç maç içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.