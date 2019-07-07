Kagawa için 3 milyon TL

Japon futbolcu, yeni sezon öncesinde çalışmalarını ülkesinde sürdürüyor. Yıldız oyuncuya Japon futbolcu arkadaşları da eşlik ediyor.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’tan kiralanan Shinji Kagawa, Kara Kartal’da 14 mücadelede görev yapıp 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Kısa sürede başarılı bir görüntü ortaya koysa da o dönem takımın başında bulunan Şenol Güneş tarafından düzenli olarak görev alamayan ve kısıtlı sürelerde forma giyen Japon futbolcu, hem bu durumdan hem de kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmaması sebebiyle kulüple yollarını ayırmıştı. Yönetimin de yola devam etme konusunda ısrarlı davranmadığı Kagawa konusunda fikirler, takımın başına Abdullah Avcı gelince değişti.

3 senelik anlaşma...

Tecrübeli teknik adam, Kagawa’nın takımda tutulmasını isteyince yönetim de düğmye bastı. Yarım dönemde 1 milyon Euro’ya oynayan tecrübeli futbolcu için Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi aracılığıyla harekete geçen Siyah- Beyazlılar, başarılı ismi tekrar renklerine bağlamayı hedefliyor. Kulübü Borussia Dortmund’un düşük bir bonservis bedeline elinden çıkarmaya sıcak baktığı oyuncu için Beşiktaş’ın, 500 bin Euro’luk bütçe belirlediği belirtildi. Yönetimin, Kagawa’ya için ise yıllığı 1.5 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme önermeye hazırladığı kaydedildi.