Kagawa: Gerçeği gördüm

Beşiktaş’ta kiralık olarak yarım sezon geçiren Shinji Kagawa, geride bıraktığı dönemi Japon basınına yaptığı açıklamalarla değerlendirdi.

Borussia Dortmund’da formanın uzağında kaldığı bir dönemin ardından siyah-beyazlı ekibin yolunu tuttuğunu söyleyen Kagawa kendisi açısından çok öğretici bir sezonu geride bıraktığını dile getirdi.

Yaklaşık 5 ay siyah-beyazlı formayı terleten Kagawa, “Benim için tam anlamıyla gerçeği gördüğüm bir sezondu. Borussia Dortmund’da başlayarak Beşiktaş’ta devam eden bu dönem, formadan uzak kaldığım sıkıntılı bir periyodun ardından benim açımdan olumlu oldu. 30 yaş gerçeğinin farkında olmakla birlikte şimdi yeni maceralar ve yeni meydan okumalar peşindeyim” diye konuştu.

Kariyerini İspanya’da sürdürmenin hesaplarını yapan Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıktı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran Japon yıldız 2 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

(Milliyet)