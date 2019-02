İşte Shinji Kagawa'nın açıklamaları;

“Yaklaşık 5 yaşlarında futbola başladım. O aralar futbol çok popüler olmaya başlamıştı. Japonya’da ilk profesyoneli lig yeni kurulmuştu ve futbola başlamamda ben de çok etkili olmuştu. Forveti çok seviyorum, atak yapmayı seviyorum. Forvet olarak futbola başladım. Özellikle serbest ve orta da oynamayı seviyorum. Çok daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum.

ALDIĞIM TEKLİF BANA ÇOK SICAK GELDİ

Zaten sezon başından beri sürekli bir teklif alıyordum, sürekli istediklerinin farkındaydım. Özellikle devre arasında aldığım teklif bana çok sıcak ve çok inandırıcı geldi. Kariyerime o yüzden buradan devam etmek stedim. Tarihsel bağlar olsun, Beşiktaş’ın maçları ve ülke açısından elimden geldiğince araştırdım.

ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM

İspanya Ligi çocukluktan beri olan hayalim. Önümüzde bir gerçek var. Buradayım ve burada başarılı olmak zorundayım. Uzun zaman içinde ne olacağını bilemeyiz.

RONALDO MU, MESSI Mİ?

Çocukluğumda beri Messi’yi çok seviyorum. Herkesin bir cevabı vardır ama ben Messi’yi çok beğeniyorum. Kloop ile olan karşılaşmamızdan sonra belli bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Liverpool’da başarılarını temenni ediyorum. Umarım şampiyon olurlar. Nuri Şahin, karakter ve oyuncu olarak mükemmel bir insan. Çok fazla yardımını gördüm. Onun sol ayağıyla yaptığı ortalar benim için mükemmeldi. Mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

Geldiğim günden beri taraftarlar beni hiç yalnız bırakmadı. Onların sıcaklığını ve desteğini sürekli hissettim. Saha içinde onların mutlu olması için elimden geldiğini yapacağım. Beşiktaş’ın fanlarının Japonya’da çoğalmasını istiyorum. Futbol benim her şeyim. Futbolcu olmasaydım ne olacağımı hayal bile edemiyorum. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. İlk maçım deplasman maçıydı ve zordu. Fiziksel gücü fazla olan oyuncular var. Bundan sonra fiziksel olarak zorlu maçlar beni bekliyor. Fiziksel gücü fazla olan bir lig.

ÇOK ATEŞLİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Çok ateşli bir başlangıç oldu. Umarım bunu devam ettirebilirim. Cumartesi gününün bir an önce gelmesini istiyorum. Umarım kadroda yer bulabilirim ve taraftarlara istediğim hediyeyi verebilirim. Boş zamanlarımda evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şu an otelde kalıyorum. Odamda dinlenmek ve fitness yapmak gibi şeyleri seviyorum. Sıkılacak bir şehir değil. Şehri de öğreneceğim. Türkçeyi şu an öğrenmek çok zor. Saha dışında sakin ve güler yüzlüyümdür. Daha önce Avrupa’da çok vakit geçirdim. Farklı kültürlere alışığım. Türk kültürüne adapte olacağımı düşünüyorum. Herhangi bir fobim yok. Yeni şeyler deneyimlemeyi çok

seviyorum. Sadece herhalde İstanbul trafiğine çok alışamayacağım. Dikkatimi çeken kaliteli oyuncu fazla. Bunların içinde yer bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sezon sonuna kadar yakalayacağımız en büyük başarıyı yakalamaya çalışacağız. Taraftarların beklentisini çok iyi anlıyorum. Önemli olan elimden gelenin en fazlasını yapıp onları mutlu etmek.

UZUN YILLAR OYNAMAK İSTİYORUM

Aklımda gol sayısı yok. Fırsat oldukça gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca uzun yıllar oynamak istiyorum. Japonya’da 51 yaşında oyuncu var. 40 da olabilir, gidebildiği yere kadar.

EN İYİ 11

Neuer, Kimmich, Ramos, Van Dijk, Jordi Alba, De Bruyne, Busquets, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe. Ben de yedeğim.