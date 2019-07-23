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Kagawa adım adım Beşiktaş'a! Dönmesine kesin gözüyle bakılıyor

Dortmund Kagawa’yı takımda tutmama kararı aldı. Böylece Beşiktaş’a gün doğdu. İspanya'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

23 Temmuz 2019, Salı 08:52
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Kagawa adım adım Beşiktaş'a! Dönmesine kesin gözüyle bakılıyor

Kagawa'nın bonservisini elinde bulunduran Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc, Japon futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Böylece Kagawa'nın Beşiktaş'a dönme şansı iyice yükseldi.

DÖNMESİNDE ENGEL YOK

İspanya'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

Kaynak: Takvim

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