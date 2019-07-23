Kagawa'nın bonservisini elinde bulunduran Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc, Japon futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Böylece Kagawa'nın Beşiktaş'a dönme şansı iyice yükseldi.

DÖNMESİNDE ENGEL YOK

İspanya'dan teklif alamadığı için tek seçeneği Beşiktaş olan Japon futbolcunun bu kez Siyah-Beyazlı takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

Kaynak: Takvim