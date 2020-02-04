Kafein, il olarak 1819 yılında bir Alman kimyager olan Friedrich Ferdinand Runge tarafından keşfedilmiştir. Kafein maddesi bazı bitkilerin yapraklarında ve de meyvelerinde varlık gösteren bir kimyasaldır.

Kafein kimyasalının uyarıcı ve rahatlatıcı etkisi bulunur. Kafein kimyasalı esasında psikoaktif bir molekül olma özelliğine sahiptir. Kahve ve kahvede doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. Ayrıca enerji içeceği ve kola gibi içeceklerin içerisine ise üretim esnasında ilave edilmektedir. Gerçekleştirilmiş olan bir araştırma neticesinde en yüksek kafein varlığı Türk kahvesinde ve en düşük kafein seviyesi ise kolada bulunmuştur.

Kafein Zararları Neler?

Kafein zararlarını şu şekilde listelemek mümkün;

- Kişide uykusuzluk ve sinirlilik hali yapabilir.

- Tansiyonu yükseltici etki yaratabilir,

- Düzenli yahut hızlı kalp atışına sebep olabilir.

- Kan şekerini yükseltici bir etki oluşturabilir.

- Baş ağrısına neden olabilir.

- Bağımlılık yaratabilir.

- Gebelikte düşüğe sebep olabilir.

- Depresyona neden olabilir.

- Epilepsi (Sara) krizlerini tetikleyebilir.

- Nabız atışında hızlanmaya sebep olabilir.

- Vücut ısısında artışa neden olabilir.

- İdrar söktürücü etki yaratabilir.

- Kemik erimesi problemi olan osteoporoz riskini arttırır.

- Kan basıncının artmasına neden olabilir.

- Vitamin ve mineral kaybına sebep olabilir.

- Gebelik ve doğurganlık üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

- Vitamin ve mineral kaybına neden olabilir.

Fazla Kafein Almanın Zararı Var mı?

Fazla kafein tüketiminin yaygın olarak görülen zararlarından bazıları şunlardır;

- Depresyon.

- Sakin olamama durumu.

- Kronik uykusuzluk sorunu.

- Mide problemleri.

- Sürekli endişelilik hali.

- Kalp çarpıntısı yaşanması.

- Kafein yokluğunun olduğu durumlarda baş ağrısı sorunu.

Hamilelikte Kafein Zararlı mı?

Kafein, esasında ilaç bir ilaç olma niteliğine sahiptir. Bu özelliğine rağmen kafein kullanımı kontrol dışıdır. Bundan dolayı kafein konusuyla alakalı olarak çok fazla araştırma yapılmıştır. Yapılmış olan her araştırmanın neticesinde kafein kullanmanın sağlıklı bir tercih olmadığı ortaya çıkmıştır.

Gebelik döneminde aşırı kafein alımının zararları şu şekilde görülebilmektedir;

- Düşük,

- Ölü doğum,

- Doğumsal özürler,

- Bebekte büyüme geriliği,

- Çocukta uzun yıllar devam eden davranış bozuklukları görülmesi şüphesi söz konusudur.

Kafein Alımına Neden İhtiyaç Duyulur?

Kafein içeriğinde 60'ın üzerinde bitkide bulunur. Bu doğrultuda en önemli kafein kaynağı çay olmaktadır. Bunun beraberinde kahve ve kolalı içecekler de de kafein maddesi bulunmaktadır. Bu içecekler dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de fazlaca tüketilmektedir. Ancak kahve, çaya kıyasla %50-70 daha fazla kafein içermektedir.

Ülkemizde yaşayan ve üreme çağına gelmiş bir kadının günlük ortalama kafein tüketimi günlük olarak 150 miligramdır. Bu miktar gebeler için ise günlük 100 miligrama inmektedir. Bir bardak neskafe yahut bir fincan kahve içilmesi durumunda 100 miligram, bir bardak çay tüketimi halinde ise 60 miligram kafein alımı söz konusudur. Tüm bu içecekler kültürümüzün bir parçası olduğundan önemli miktarlarda kafein alımı söz konusu olmaktadır.

Kafein Vitamin ve Mineral Kaybına Yol Açar mı?

Kafein alımı, vücudun demir ve diğer besinleri emmesini engelleyici bir rol üstlenir. Bu duruma ek olarak kalsiyumun idrarın beraberinde vücuttan atılmasına yol açar. Bu durum ise, osteoporoz (kemik erimesi) riskini arttırıcı bir etki yaratabilmektedir.

Kahvaltı Öncesi Yahut Kahvaltı Sonrası Kahve ve Çay İçme İsteği Bir Kafein Bağımlılığı mıdır?

Pek çok insan kahvaltı öncesinde yahut sonrasında kahve ve çay içmek isteyebilmektedir. Ancak böyle bir durum kafein bağımlılığı olduğu anlamına gelmez. Pek çok insan kahvaltı esnasında yahut sonrasında çay ve kahve içmektedir. Ancak bu bir bağımlılık değil daha çok bir alışkanlığı ifade etmektedir.



