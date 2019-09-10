‘Kafalarına göre ceza vermişler!’

Radyospor’a konuşan Arslan, “Cezanın tabanın 3 maç. Ancak cezayı 4 maç olarak verdiler. Bir kere bu yanlış. Daha tekerrür söz konusu değil, lig yeni başladı. Kafalarına göre bir ceza vermişler. Gerek Tahkim Kurulu gerekse Disiplin Kurulu, toplama bir takım gibi. Sporla ilgisi olmayan kişileri tayin etmişler” dedi. Duyurunun 19.05’te yapılmasının da mantıksız olduğunu kaydeden Arslan, “Bu bir rastlantı değil. Galatasaray’ın rahatsızlık duymaya hakkı var. Tahkim Kurulu’nun bu cezada indirim yapma ihtimali mevcuttur, ki yapmalıdır da” diye konuştu.