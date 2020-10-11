Karşıyaka’nın baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada, çok daha farklı skor olmasını hem rakip kalecinin performansı , hem de son vuruşlarda acemice yapılan hatalar engelledi. Buna rağmen rakiplerin kaybettiği haftayı 3 puanla süslemek kaf-kaf için moral kaynağı oldu. Uzatma dakikalarında gelen penaltı golü ile maç 2-1 bitti.

Karşılaşmaya kazanma arzusuyla başlayan Karşıyaka, henüz 5. Dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Mustafa Değrmenci kafayla Hakan Kuş’a indirdi. Hakan şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi.

15. dakikada Mustafa Aşan’ın derinlemesine pasında sol çaprazda topla buluşan Mustafa Değirmenci’nin vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

Arka arkaya ataklar bulan ve oyuna ağırlığını koyan Kaf-kaf 26. Dakikada Mustafa Değirmenci’nin pasında Doğukan İnci’nin vuruşuna yine kaleci izin vermedi.

İlk yarı boyunca bir iki defa pozisyon yakalayabilen Elazığ ekibi en ciddi tehlikeyi 42. dakikada Batuhan Kaya sol çaprazdan vurdu. Kaleci Erdoğan 90’dan çıkardı.

Karşıyaka’nın İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun arzusu maça denge getirmiş olsa da Elazığ ekibinin cılız atakları Karşıyaka’nın 3. Bölgesine gelmeden eriyip gitti.

55.dakika da Muhammet Fatih Öztekin uzaklardan şansını denedi, top auta gitti.

69.dakika da Namık Barış Çelik’in pasında Hakan kuş istediği vuruşu yapamadı.

80. dakikada oyuna sonradan giren Namık Barış Çelik’in yaptığı baskı kaleciye hata yaptırdı. Topu elinden kaçıran kalecinin hatasını affetmeyen Namık Barış Çelik skoru 2-0 yapan golü attı.

90+2 de ender gelişen Elazığ Karakoçan atağında Burak Karapınar elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Serkan Akbakay kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2- 1

HAKEMLER: Erhan Kaya – Muhammet Munir Dadı – Feyzullah Çimen

KARŞIYAKA: 71 Erdoğan Açar (***), 3 Cenk Özbey (***), 22 Metin Peker (***), 33 Burak Karapınar (**), 99 İlyas Kahraman (***), dk 90+3 88 Anıl Çıracı (?), 95 Muhammet Fatih Öztekin (*), 6 Arif Koçak (**), Dk.63 8 Harun Atalay(**), 5 Mustafa Aşan (***), 7 Doğukan İnci (***),dk 87 10 Battal Demirbilek (*), 9 Hakan Kuş (***), 17 Mustafa Değirmenci (****) Dk.63 20 Namık Barış Çelik(***)

Elazığ Karakoçan FK: 1 Ömer Kavurkacı (**), 78 Fatih Kızılay (*), 88 Batuhan Kaya (*),dk 85 22 Burak Altıngök (*), 12 Mehmet Eksik (*), 99 Burak Kavlak (*), 6 İsmail Sevindi (*), 77 Ferhat Canlı (*), 61 Kaan Güdü (*), dk61 8 Batın Özdemir(*), 11 Yaşar Kaan Yılmaz (*), dk 61 7 Burak Özbakır (*), 9 Barış Kazer (*), dk 76 17 Serkan Akbakay (*), 27 Hüseyin Fıstıkçı (*)

Sarı Kart: Muhammet Fatih Öztekin (KSK) – Yaşar Kaan Yılmaz, Ferhat Canlı, Kaan Güdü, Burak Kavlak, (Elazığ Karakoçan FK)

Goller: Dk.5 Hakan Kuş (KSK)

Gökay Akın







