Kadroda tek değişiklik

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 11’iyle Kayseri deplasmanına çıktı. Mücadele 1-0 kaybedilse de Ersun Yanal, ortaya koyulan futboldan memnundu. Birçok pozisyona giren Sarı- Lacivertliler bunları değerlendiremezken, rakibin tek isabetli şutu gol oldu.

Tecrübeli teknik adam bu nedenle cuma günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de aynı kadroyla sahada olmayı planlıyor. Ancak tek bir değişiklik olma ihtimali var.

2 golü var

Victor Moses, Konya karşısındaki etkili futbolunu Kayseri önünde sürdüremedi. Nijeryalı oyuncu özellikle ikinci yarıda oyundan düştü ve kenara geldi. Ersun Yanal, Moses’ın formu düşmüşken sakatlıktan dönen ve forma bekleyen Nabil Dirar’a şans verebilir. Faslı yıldız, Denizli ve Konya maçlarını kaçırdıktan sonra Kayseri’de kulübede beklemişti. Dirar’ın ligde 7 maçta 2 golü var.