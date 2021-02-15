Kadir Topbaş’a son görev

76 yaşında vefat eden Topbaş için dün önce Beyoğlu Belediyesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Daha sonra Kadir Topbaş’ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmam Hatip Okulu’nda başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Hepimizin mukadder akıbeti olan Rabbim’den geldik tekrar Rabbimiz’e döneceğiz, bundan kaçış yok. Hizmetinde bulunduğu İstanbul’umuzda Fatih Camisi’nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakka” dedi. Namazın ardından Topbaş’ın naaşı Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.



