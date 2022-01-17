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Kadir Kar: İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik

İkinci yarının ilk haftasında evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, ''İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik. Yenilgiden 90+6'ncı dakikada attığımız golle kurtulduk. Ancak kazanmalıydık.'' dedi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 20:07 Son Güncelleme:
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Kadir Kar: İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki maçlık galibiyet serisini noktalayan siyah-beyazlılar, beraberliğe üzüldü. Teknik direktör Kadir Kar, Play-Off hattındaki yerlerini koruduklarını ancak iç sahada puan vermemeleri gerektiğini söyledi.

Kadir Kar, "İkinci yarıya galibiyetle başlamayı isterdik. Yenilgiden 90+6'ncı dakikada attığımız golle kurtulduk. Ancak kazanmalıydık. Önümüzde çok maç var. Her karşılaşmaya ayrı ayrı hazırlanacağız ve istediğimiz konumda olacağız" dedi.

Nazilli Belediyespor bu hafta Pazarspor deplasmanında mücadele edecek.

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