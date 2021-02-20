Türkiye’nin uluslararası müsabakalarda ev sahipliği yapması projesi amacıyla Kayseri şehir merkezindeki, Kayseri Atatürk Stadyumu arazisi karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat olup UEFA'nın 4 yıldıza sahip stadyumlarından biridir. Stadyum, 8 Mart 2009'da Süper Lig 23. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla kullanıma açılmıştır. Stadyum ismini Kayserili bir iş adamı olan merhum Kadir Has'tan almıştır.

Kadir Has Stadyumu nerede?

Türkiye'nin Kayseri ilinde yer alan bir stadyumdur. Kadir Has Stadyumu, Kayseri şehir merkezi ile şehirlerarası otobüs terminalinin birbirine bağlanmasını sağlayan ana yol üzerinde yer almaktadır. Stadyumun kuzey bölgesinde eski çevre yolu bulunmakta olup güneyinde, şehrin doğu-batı hattında ulaşımın sağlandığı raylı sistem bulunmaktadır.

Kadir Has Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Yerel oynan maçlarda 33,000 seyirci kapasitesine sahip özellikleri olan Kadir Has Stadyumu, uluslararası oynan maçlarda ise sadece koltuklu seyirciye izin veriliyor olması nedeniyle oynan bu uluslararası maçlarda 32,864 seyirciye ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA'nın yerel oynanan maçlarda ayakta seyirci için onay vermiş olmasından sonra son yıllarda yeni inşa edilmiş stadyumlarda sıkça görülen koltuksuz alanlarda bu stadyumda mevcuttur. Katlar arasında kalan bölgeler, yaklaşık olarak 7.500 ayakta seyirci alabilecek kapasitedir.

Kadir Has Stadyumu kaç kişilik?

Stadyumun toplam oturma kapasitesi 33.000 kişi olmakla beraber stadyumun alt tribün kısımları 16.000 kişi, üst tribün kısımları ise 14.000 kişilik bir seyirciye ev sahipliği yapabilecek düzeydedir.