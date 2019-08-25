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Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası | Bulgaristan-Sırbistan: 1-3

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3'üncü günün ikinci mücadelesinde Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-1 mağlup etti.

25 Ağustos 2019, Pazar 22:03 Son Güncelleme:
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Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası | Bulgaristan-Sırbistan: 1-3

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Bulgaristan’ı 3-1 mağlup etti. Sırbistan gruptaki ilk maçında Finlandiya’yı 3-0 yenerken Bulgaristan Fransa’ya 3-2 kaybetmişti.

Salon: Ankara

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Petrova)

Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Veljkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic (Pusic, Blagojevic, Busa, Mina Popovic, Mirkovic)

Setler: 25-16, 21-25, 20-25, 16-25

Süre: 98 dakika (25, 27, 25, 21)

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