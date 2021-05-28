Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Kastamonu Belediyesi ilk yarıyı 14-12 önde tamamladı. Nefes kesen mücadelenin sonunda Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-25 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Porsuk

Hakemler: Yunus Tokmak, Serdar Özen

Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1, Vetkova

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2, Sibel Kıcıroğlu 7, Burcu Dindar 2, Kaludjerovic 4, Ece Sözmen 2, Ümmü Gülsüm Bedel 7, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır

Devre: 14-12

İki dakika cezası alanlar: Kaludjerovic, Ümmü Gülsüm Bedel (2), Ece Sözmen, İlayda Baktır, Burcu Dindar, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Vetkova, Betül Yılmaz, Kovarova, Kurtovic (Kastamonu Belediyespor)