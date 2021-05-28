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Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyespor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyon oldu.

28 Mayıs 2021, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyespor

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Kastamonu Belediyesi ilk yarıyı 14-12 önde tamamladı. Nefes kesen mücadelenin sonunda Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-25 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Porsuk

Hakemler: Yunus Tokmak, Serdar Özen

Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1, Vetkova

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2, Sibel Kıcıroğlu 7, Burcu Dindar 2, Kaludjerovic 4, Ece Sözmen 2, Ümmü Gülsüm Bedel 7, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır

Devre: 14-12

İki dakika cezası alanlar: Kaludjerovic, Ümmü Gülsüm Bedel (2), Ece Sözmen, İlayda Baktır, Burcu Dindar, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Vetkova, Betül Yılmaz, Kovarova, Kurtovic (Kastamonu Belediyespor)

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