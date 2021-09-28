Kadınlar Süper Kupa geri dönüyor

Bir yıllık aranın ardından geri dönen Kadınlar Süper Kupa, 22 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.30’da İspanya’nın Valensiya şehrinde oynanacak. Tek maçlık finalde Kadınlar EuroLeague 2020-21 şampiyonu Rus UMMC Ekaterinburg ve geçen sezonun Kadınlar EuroCup kazananı İspanya'nın Valensiya BC takımı mücadele edecek.

Kadınlar Süper Kupa 2021 öncesinde yeni logo da tanıtıldı. Yeni logo Kadınlar EuroLeague ve EuroCup logolarından görsel öğeleri bir araya getiriyor.

Etkinliğe, geçen yaz FIBA Kadınlar EuroBasket 2021'in final aşamasının da yapıldığı Pavello Municipal Font de Sant Lluis (La Fonteta) ev sahipliği yapacak.

İlk Süper Kupa’yı 2009’da Spartak Moskova kazanmış ve ertesi yıl başarılarını tekrarlamıştı. Perfumerías Avenida Salamanca ise 2011'de Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk İspanyol takımı olurken, ardından İspanyol UMMC Yekaterinburg 2013, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında dört şampiyonluk elde etmişti. Kadınlar Süper Kupa 2017’nin kazananı ise Rusya’dan Dynamo Kursk olmuştu.



